5 yıldır kayıp olan kız nerede? FETÖ parmağı...

Samsun’da 5 yıl önce dershaneye gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki kızdan hala bir haber yok. Genç kızın ailesi kızlarını FETÖ’cülerin kaçırdığını iddia etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5 yıl önce annesi Havva Akgül’e dershaneye gideceğini söyleyerek evden çıkan Ayşegül Akgül, o günden sonra eve gelmedi. Genç kızlarının eve gelmemesi üzerine hayatından endişe duyan ve jandarmaya haber veren aile, kaybolan kızlarının izini sürmeye başladı. Ancak çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesine rağmen genç kıza ait hiçbir ize rastlanmadı.

5 yıldır evlat hasreti çeken Akgül ailesi, bir umut kızlarının geri dönmesi için dua ediyor.

"Ya kendilerinden birileriyle evlendirdiler ya da ajan olarak kullanacaklar"

Kızlarının kaçırıldığını düşünen anne Havva Akgül, "O kadar araştırmaya rağmen her hangi bir sonuca varılmadı. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Hatta son zamanlarda şöyle bir şüphe oluştu bizde. 2007 yılında kızımı Sakarya Dershanesine kayıt ettirmiştik. O zamanlarda bizlere fiyatta yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Biz de kayıt yaptırdık. Kızım kaybolana kadar o dershaneye gitmeye devam etti. 2016 yılının Haziran aylarında köyümüzde yaşayan bir şahıs bize gelerek kızımın hayatta olduğunu söyledi ve zengin olduğunu öne sürdü. Bana kızımın geri geleceğini söyledi. Bana bunları söyleyen kişinin akrabası ise FETÖ’den tutuklandı. Bunların FETÖ’den haberdar oldukları kanaatindeyim. Ben kızımın FETÖ’cü birileri tarafından kaçırıldığına inanıyorum. Ya kendilerinden birileriyle evlendirdiler kızımı ya da ajan olarak kullanacaklar diye düşünüyorum. Köye gelen ve kızımı kaçıran bir araç var. Ancak bu araç bir türlü bulunamadı. Köydeki kameralar incelendi ancak görüntülere rastlanmadı. Görüntüler olmasına rağmen görüntüleri sildiler. Bile bile bulmadılar kızımı. Bu işte kesinlikle FETÖ parmağı var. Bu olayla ilgili birçok delil yok edildi. Benim çocuğum çok masum ve Allah diyene de inanırdı. Bu kızımı kandırmış da olabilirler tehdit etmiş de olabilirler. Ben kızımın bir ekip kurularak aranmasını istiyorum. Devletimden kızımın bulunması konusunda yardım bekliyorum" dedi.

Kızının kaybolduğu andan itibaren odasına dokunmayan anne Havva Akgül, her gün kızının kıyafetlerini koklayarak gözyaşı döküyor