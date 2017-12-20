Gözü gibi baktığı atına her gün bunu yapıyor

Edirne’de bir vatandaş geçimini sağladığı atını dondurucu soğuklardan etkilenmemesi için her gün battaniye ve branda ile sarıyor.

Edirne’de, Aralık ayının son günlerinde soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Bölgede etkili olan dondurucu soğuk sadece insanları olumsuz yönde etkilemiyor. Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan ve geçimini sahip olduğu at arabasıyla sattığı pazar ürünlerinden sağlayan bir vatandaş, atını kuru soğuklardan korumak için çeşitli yollar denediğini söyledi.

İşten geldikten sonra atını battaniye ve branda ile sıkı sıkı sararak, dondurucu soğuktan etkilenmemesini sağlamaya çalışan at sahibi, "Mahallemizde sabaha karşı her yer buz tutuyor, kapalı yerim yok. Atım hastalanmasın diye bu şekilde tedbir almaya çalışıyorum" dedi.