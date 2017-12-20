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Çanakkale Boğazı'ndan dev tanker geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan dev tanker geçti
Çanakkale Boğazı, doğal gaz yüklü Bermuda Adaları bayraklı ‘LNG Bonny II' adlı tankerin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'ndan dev tanker geçti Çanakkale Boğazı'ndan dev tanker geçti Çanakkale Boğazı'ndan dev tanker geçti

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 115 bin 995 groston ağırlığında, 299 metre uzunluğundaki Bermuda Adaları bayraklı ‘LNG Bonny II' adlı tanker, bugün saat 07.45 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Tanker, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Doğal gaz tankerine Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında boğaz, Marmara'dan Ege Denizi'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından Boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.

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