Lüks caddelerde yüzde 30 düşüş var

İstanbul’un en pahalı caddelerinde kira fiyatlarından ötürü her 3 dükkandan biri boşalmaya başlayınca mal sahipleri de harekete geçti.

Hem satılık hem de kiralık fiyatlarında yüzde 30'lara varan düşüşlerin yaşandığı belirten uzmanlar emlak avcıları için kaçırılmayacak bir fırsatın oluştuğunu vurguluyor.

İstanbul'un en pahalı ve gözde caddelerinin kiralarında büyük düşüş yaşanıyor. Bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanları satılık ve kiralıkta yüzde 30'lara varan düşüşlerin olduğunun altını çiziyor. Öte yandan 100 bin TL'ye kadar çıkan yüksek kira maliyetlerini karşılayamayan lüks markalar ise ya kiraları daha uygun olan tenha noktalara taşınıyor ya da döviz cinsinden olan ödemelerini indirim revizesi ile birlikte TL’ye çevirtiyor.

YÜZDE 30 DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Lüks mağazaları ve sosyo ekonomik çevresi ile dikkat çeken İstanbul’un en pahalı caddelerinde her 3 dükkandan biri boşalmaya başlayınca mal sahipleri de harekete geçti. Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi, Nişantaşı ve Bakırköy’deki emlak fiyatlarında ve dükkanların kira oranlarında yüzde 30'a varan büyük düşüşler yaşanıyor. Döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ünlü mağazaları ya kapanmaya ya da taşınmaya ittiğine dikkat çeken gayrimenkul uzmanları, gelecek yıl fiyatların düzelmesini bekliyor.

3 SENENİN EN KÖTÜ YILI

İstanbul Emlak Ofisi Feneryolu Şubesi’nden Kadri Akbıyık, Bağdat Caddesi’ndeki konut fiyatlarında son 3 senenin en kötü dönemimin yaşandığını belirtiyor. Mevsimsel duraklamanın yanı sıra müteahhitlerin kira girdisi sağlayamadığı için fiyatları büyük oranda düşürdüğünü de söyleyen Akbıyık “4 bin liraya kiralanan konut şu anda 3 bin 200 liradan kiralanıyor. Ortalama yüzde 25 düşüşün yaşandığını görüyoruz. Bu düşüş öncesi ünlü markalar kira fiyatlarından ötürü mağazalarını kapattı. Ana caddede yer alan bazı bankalar ise yüksek kiralardan ara sokaklara taşındı” ifadelerini kullandı.

BOŞALAN DÜKKANLARIN YÜZDE 35'İ DOLDU

Aynı bölgede yer alan City Gayrimenkul Yetkilisi Alper Demirtaş ise kentsel dönüşüm ve konutta arz fazlası dolayısıyla fiyatlarda düşüş olduğunu belirtti. Geçen yıl Bağdat Caddesi’nde dükkanların yüzde 80 civarında boşaldığını ancak bu sene söz konusu dükkanların yüzde 35’inin dolduğunu söyleyen Demirtaş “Şu anda fiyatlarda yüzde 30 düşüş var’’ diye konuştu.

BÜYÜK MARKALAR AVM’YE KAÇIYOR

Nişantaşı’ndaki caddelerin kira oranlarında da Bağdat Caddesi gibi büyük düşüş yaşanıyor. Re/Max Gayrimenkul’den Loran Muratoğlu bunu sebebini döviz fiyatları ve faiz oranlarına bağlıyor. Bölgede kira oranlarının 2 bin 500 ila 8 bin dolar civarında olduğunu belirten Muratoğlu, büyük markaların KDV avantajından kaynaklı AVM’lere taşındığına da dikkat çekiyor.

KİRALAR ARTIK TL’YE DÖNDÜ

İstiklal Caddesi’nde yaklaşık 13 yıldır faaliyet gösteren Realty World Mozaik Gayrimenkul’den Feyza Önkol ise İstiklal Caddesi’nde özellikle kiralık konut rakamlarında ciddi bir düşüş söz konusu olduğunu, önceden döviz ile kiraya verilen yerlerin artık Türk Lirası’na döndüğünü belirterek şöyle konuştu;

‘’6 ay öncesine kadar caddede boş dükkânları görmek mümkündü ancak bu oran azaldı. Boş yerler büyük oranda doldu. Şu anda caddede zemin çalışmaları var, tramvay da çalışmıyor ancak çalışmaların 10-15 güne kadar bitmesini bekliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında fiyatların normale dönmesini bekliyoruz”

EMLAK AVCILARI İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Bakırköy’deki emlak fiyatlarında yaşanan düşüşü yorumlayan Maxera Gayrimenkul Danışmanlık yetkilisi ise, içinde bulunduğumuz dönemin emlak avcıları için kaçırılmayacak fırsat olduğunu belirtiyor.

470'DEN 360'A KADAR DÜŞTÜ

Yetkili, 470 bin liralık bir dairenin satılamadığı için 360 bin liraya kadar düştüğünü, 26 bin liradan kiralanacak bir dükkanın fiyatının ise 15 bin liraya kadar düştüğünü belirterek, “Fiyatlar yüzde 30’a yakın oranda düştü. Yatırımcılar bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalı. Önümüzdeki yıl sektörün normale dönmesini umut ediyoruz.” diyor.