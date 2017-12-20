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Çeşme'de 51 kaçak yakalandı

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Çeşme'de 51 kaçak yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na, lastik botla yasa dışı yollardan geçmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Çeşme'de 51 kaçak yakalandı Çeşme'de 51 kaçak yakalandı Çeşme'de 51 kaçak yakalandı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 81 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 04.00 sıralarında, Çiftlik Mahallesi açıklarında bir lastik botta kaçaklar olduğunu belirledi.

Durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. İskelede kurulan çadıra alınan Suriye, Angola, Orta Afrika ve Mali uyruklu oldukları belirlenen kaçaklara üşümemeleri için battaniye dağıtırken, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Halsiz ve yorgun olan kaçaklar, çadırın içindeki banklarda, birbirlerine yaslanarak uyuyakaldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi.

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