G.Saray'da sürpriz başkan adayı! Terim'i getirecek

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı. Fanatik'e konuşan Cengiz resmen aday olduğunu söyledi.
Fanatik'e konuşan Mustafa Ceniz başkan seçilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi.
Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını da belirtti.
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİNE GİRMEM
Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in yönetimine girmeyeceğini isterse Dursun Özbek'i tesislerden sorumlu yönetici yapabileceğini söyledi.