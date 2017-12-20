New York Times gazetesinde yer alan haberde, Allemagne'nin 2014 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başladıktan sonra futbol dünyasında yaygınlaşan kaybolan spreyin patentine sahip olduğunu öne sürerek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı iddia edildi.
Haberde görüşlerine yer verilen Allemagne, Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan 5 ay önce FIFA'nın patenti satın almak için kendisine yaklaşık 500 bin dolar teklif ettiğini ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediğini savunarak, "FIFA fikrimi çaldı. Bu fair play'e aykırı bir davranış." ifadesini kullandı.
Öte yandan, davanın Rio de Janeiro kentinde bir mahkemede görüldüğünün aktarıldığı haberde, FIFA'nın kaybolan sprey kullanımını durdurmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Karara uyulmaması halinde spreyin kullanıldığı her maç için FIFA'nın 15 bin dolar para cezası alacağı da öne sürüldü.
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100 milyon dolarlık sprey davası!
New York Times gazetesinde yer alan haberde, Allemagne'nin 2014 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başladıktan sonra futbol dünyasında yaygınlaşan kaybolan spreyin patentine sahip olduğunu öne sürerek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı iddia edildi.
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