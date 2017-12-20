Milyonlarca kişiye ikinci maaş! Ocak'ta başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım büyüyor. 45 yaş altındaki çalışanların sisteme kademeli katılımı, 1 Ocak'ta da devam edecek. KİT'ler, mahalli idareler ve 50-100 çalışanı bulunan özel sektör bu tarihten itibaren sisteme dahil olacak. Söz konusu grupla otomatik BES sistemine yaklaşık 1.3 milyon çalışan daha katılacak.

SİSTEM 4.7 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK

Otomatik BES kapsamında 8 Aralık itibarıyla 3 milyon 425 bin 335 çalışan bulunuyor. Böylece sistem 4.7 milyon kişiye ulaşacak. Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak. Maaşını peşin alanlardan Ocak ayında, çalışarak alanlardan ise Şubat ayında ilk kesinti yapılacak.