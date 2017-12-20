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Zidane, Barcelona'yı ikiye katladı

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Zidane, Barcelona'yı ikiye katladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid ile iki yılda 8 kupa kazanan Zinedine Zidane, Barcelona'yı bu alanda ikiye katladı.
Zidane, Barcelona'yı ikiye katladı Zidane, Barcelona'yı ikiye katladı Zidane, Barcelona'yı ikiye katladı

2001-2006 yıllarında Real Madrid forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan teknik direktör Zidane, Ronaldo'nun tek golüyle müzelerine götürdükleri 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla Madrid ekibindeki iki yıllık teknik direktörlük kariyerine 8 kupa sığdırdı.

Geçen yıl ocak ayında İspanyol temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, takımına bu kupada üst üste iki kez şampiyon olan tek kulüp unvanını kazandırırken, üçer kezle Barcelona ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.

Zidane'ın Barcelona karşısındaki performansı bununla sınırlı kalmadı. İki yılda ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birer kez de La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanan Zidane yönetimindeki Real Madrid, aynı sürede Barcelona'nın iki katı kupa kazandı.

Katalan temsilcisi, Zidane'ın Real Madrid'i çalıştırdığı iki yıl içinde iki kez İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

- Del Bosque'yi geçti

Real Madrid'in müzesine 8 kupa kazandıran Fransız çalıştırıcı, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı üç isimden biri oldu. 

1960-1974 yılları arasında 9'u La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Miguel Munoz'un ilk sırada yer aldığı listede Zidane, dört kez takımın başına geçen ve 8 kupa kazanan Luis Molowny ile ikinciliği paylaşıyor.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente Del Bosque ise 7 kupayla üçüncü durumda bulunuyor.

- 14 maça 1 kupa

Başkent ekibiyle göreve geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 115 karşılaşmaya çıkan Zidane, her 14 maçta bir kupa sevinci yaşadı. 

Real Madrid kariyerine 9 Ocak 2016 tarihindeki 5-0'lık Deportivo galibiyetiyle başlayan Fransız teknik adam, iki yılda çıktığı 115 maçta 84 galibiyet, 21 beraberlik, 10 da mağlubiyet aldı. 

Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 306 gol atıp kalesinde 114 gol görürken, Zidane da yüzde 73.04'lük galibiyet oranıyla başarılı bir performans ortaya koydu.

- Final kaybetmedi

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, takımıyla çıktığı hiçbir kupa finalini kaybetmedi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde Atletico Madrid ve Juventus, UEFA Süper Kupa finallerinde Sevilla ve Manchester United, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da Japonya'nın Kashima Antlers ile Brezilya'nın Gremio takımları karşısında kazanan taraf olan Zidane yönetimindeki Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı iki maçta da mağlup etti.

- "El Clasico" haftası

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 11 puan gerisine düşen Real Madrid, "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelede cumartesi günü sahasında Katalan temsilcisini ağırlayacak.

Zidane'ın teknik direktörlüğü döneminde Barcelona ile toplam 5 maç oynayan Real Madrid, sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

Rakip fileleri 10 kez sarsan eflatun-beyazlılar, kalesinde 6 gol gördü.

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