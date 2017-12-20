Sahte polisi yalanı yakalattı!

Hakkında çok sayıda arama kararı olan polis x-ray cihazından geçtikten sonra yakayı ele verdi...

Hakkında çok sayıda suçtan arama ve yakalama kararı bulunan 20 yaşındaki Umut Şahin, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda sahte polis kimliği kullanarak X-ray cihazından geçmeye çalıştı. Görevli şüphelenince kendini Bilal A. olarak tanıttı. Bilal A.’nın da asker kaçağı olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Umut Ş. hakkında, 8 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddiaya göre, bir çok suçtan hakkında yakalama ve arama kararı bulunan Umut Şahin, 20 Kasım’da saat 15.00 sıralarında Ankara’ya gitmek için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na geldi. X-ray cihazından geçmek için üzerindeki eşyaları boşaltan Umut Ş., polis memuruna, Bayram B. adına düzenlenmiş sahte polis kimliğini gösterdi. Durumdan şüphelenen görevli memur, Umut Ş.’nin üzerini arayınca Ahmet Z. adına düzenlenmiş sahte bir nüfus cüzdanı buldu.

Gözaltına alınan Umut Şahin, havalimanındaki polis merkezine götürüldü. Burada isminin Bilal A. olduğunu söyledi. Yapılan araştırmada, Umut Şahin’nin arkadaşı olan Bilal A.’nın da asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Parmak izi alınan Umut Şahin’nin, gerçek kimliği tespit edildi. Umut Şahin ifadesinde, hakkındaki arama ve yakalama kararlarından korktuğu için sahte kimlik taşıdığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Umut Şahin’nin ‘başkasına ait kimlik veya bilgilerin kullanılması’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘iftira’ suçlarından 8 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi