20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 19°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 109.906 -0.25
  • Altın: 155,958 0.24
  • Dolar: 3,8361 0.01
  • Euro: 4,5405 0.12

Trabzonspor'da büyük sevinç

»
Trabzonspor'da büyük sevinç
Trabzonspor'da savunma hattında yaşanan kriz sakat oyuncuların geri dönmesiyle sona erdi.
Trabzonspor'da büyük sevinç Trabzonspor'da büyük sevinç Trabzonspor'da büyük sevinç

Trabzonspor'da stoper oyuncusu Uğur Demirok’un Bursaspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşmesi nedeniyle savunma hattında alternatifsiz kalındı ancak, Jan Durica ve Mustafa Akbaş’ın sakatlıklarının ardından takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Bordo mavili takımda stoper oyuncuları Jan Durica ligin 14’üncü haftasındaki Antalyaspor maçında, Mustafa Akbaş ise 15’inci haftadaki Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Ligde oynanan son 2 maçta da stoper sıkıntısı yaşayan, 16’ncı haftadaki Bursaspor maçına ise yedek kulübesinde tek savunma oyuncusu sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile çıkan Trabzonspor’da, iki stoper oyuncusunun takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.


SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR

Bordo mavili takımda ayrıca stoper oyuncusu Uğur Demirok’ta Bursaspor mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşerken, Mustafa Akbaş ile Jan Durica’nın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik direktör Rıza Çalımbay’ın elini güçlendirdi. Uğur’un cezalı olması nedeniyle savunma kurgusunda zorunlu değişiklik yapacak olan deneyimli teknik adamın, Durica ve Mustafa ikilisinden birine hafta sonu oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma verebileceği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alacaklarını tahsil edemedi! Kulübe ihtar çektiAlacaklarını tahsil edemedi! Kulübe ihtar çektiBucaspor'da golcü Burak Aydın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çekti.
İngiltere'de flaş iddia! Cenk'in babası...İngiltere'de flaş iddia! Cenk'in babası...Premier Lig takımların Cenk Tosun yarışı sürüyor.
Ünal Aysal'dan sürpriz karar! Adaylık...Ünal Aysal'dan sürpriz karar! Adaylık...Galatasaray'da Ocak ayında yapılacan başkanlık seçimi öncesi Ünal Aysal aday olup olmama yönündeki kararını verdi.
Trabzonspor'da büyük sevinçTrabzonspor'da büyük sevinçTrabzonspor'da savunma hattında yaşanan kriz sakat oyuncuların geri dönmesiyle sona erdi.
Zidane, Barcelona'yı ikiye katladıZidane, Barcelona'yı ikiye katladıİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid ile iki yılda 8 kupa kazanan Zinedine Zidane, Barcelona'yı bu alanda ikiye katladı.
100 milyon dolarlık sprey davası!100 milyon dolarlık sprey davası!Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, futbol karşılaşmalarında kullanılan kaybolan spreyin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek FIFA'ya dava açtı.
  • G.Saray'da sürpriz başkan adayı! Terim'i getirecek20 Aralık 2017 Çarşamba 12:10
  • Türk spor tarihinde bir ilk! Hepsi iptal edildi20 Aralık 2017 Çarşamba 11:56
  • Amrabat yumruk attı! Polis çağrıldı20 Aralık 2017 Çarşamba 11:49
  • Arjantin basını yazdı! Emmanuel Mas...20 Aralık 2017 Çarşamba 11:12
  • Medel'in formunun sırrı ortaya çıktı!20 Aralık 2017 Çarşamba 11:06
  • Aykut Kocaman'ın büyük heyecanı20 Aralık 2017 Çarşamba 11:05
  • Sinan Gümüş'e Süper Lig'den sürpriz talip20 Aralık 2017 Çarşamba 10:39
  • Galatasaray'da kayyum tehlikesi!20 Aralık 2017 Çarşamba 10:25
  • Ümit Özat G.Saray'dan eski öğrencisini istedi!20 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
  • Fatih Terim'den G.Saray açıklaması!20 Aralık 2017 Çarşamba 09:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri