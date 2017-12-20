Savcı, Berberoğlu, Dündar ve Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.
20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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MİT TIR'ları davasında istenen ceza belli oldu
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