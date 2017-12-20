Ünal Aysal'ın seçimde başkan adayı olmayacağı, adaylığını açıklayan iş adamı Mustafa Cengiz'i destekleyeceği belirtildi. Adaylığını açıklayan Cengiz; 'Ünal Aysal ile konuştum. Kendisinin desteğini aldım. Başkan olursam Aysal da basketbol şubesine sponsor olacak.' açıklamasını yaptı.
20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Ünal Aysal'dan sürpriz karar! Adaylık...
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