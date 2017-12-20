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Suudiler savaşa hazırlanıyor! Korkunç rakam

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Suudiler savaşa hazırlanıyor! Korkunç rakam
Suudi Arabistan'ın, 2018 yılı bütçesinin yaklaşık 3'te birini askeri ve güvenlik harcamalarına tahsis ettiği bildirildi.
Suudiler savaşa hazırlanıyor! Korkunç rakam Suudiler savaşa hazırlanıyor! Korkunç rakam Suudiler savaşa hazırlanıyor! Korkunç rakam

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılı bütçesinin yüzde 21,5'ine tekabül eden 210 milyar riyal (56 milyar dolar) askeri harcamalara ayrılırken, yüzde 10,3'ü olan 101 milyar riyal (27 milyar dolar) de güvenlik harcamalarına tahsis edildi.

Bütçenin yüzde 19,7'sini teşkil eden 192 milyar riyal (52 milyar dolar) eğitime, yüzde 15'ine tekabül eden 147 milyar riyal (39 milyar dolar) de sağlık harcamalarına ayrıldı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan dün, 2018 yılı için 978 milyar riyallik (260.8 milyar dolar) harcama ile genişletilmiş bir bütçe açıklamıştı.

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