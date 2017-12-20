Erhan Çelik'in 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Başarılı televizyoncu Erhan Çelik, Kanal 7'den TRT'ye kadar uzanan hayatında, şarkıcı Gülben Ergen'le yolları kesiştiği günden bu yana zor günler geçiriyor. Ergen'le yaşadıkları olaylar nedeniyle TRT'den ayrılmak zorunda kalan Çelik şimdi de davalık oldu.

Başarılı televizyoncu Erhan Çelik, Kanal 7'den TRT Ana Haber spikerliğine kadar uzanan meslek hayatında, şarkıcı Gülben Ergen'le yolları kesiştiği günden bu yana zor günler geçiriyor. Evlenip boşandığı Gülben Ergen'le yaşadıkları olaylar nedeniyle TRT'den ayrılmak zorunda kalan Erhan Çelik, şimdi de yargı ile karşı karşıya...

Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna yollanan ve "hakaret ve tehdit içerdiği" ileri sürülen mesajlar gerekçe gösterilerek Erhan Çelik, şoförü ve asistanı hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianameyi kabul eden İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, kabul kararı ile birlikte yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, şikayetçi Gülben Ergen'in UYAP adresinin Sarıyer olduğunu, şikayet edilenlerin de adreslerinin İstanbul Adalet Sarayı yargı çerçevesinde kaldığını gerekçe göstererek, yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek, dosyayı İstanbul Adalet Sarayı'na yolladı.

ERHAN ÇELİK'İN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen'in cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar geldiği, mesajı yollayan Erhan Çelik'in şoförü Harun G.'nin, Çelik'in azmettirmesi ile iddianameye konu mesajları attığı belirtiliyor.

Erhan Çelik'in asistanı olan diğer şüpheli Seda K.'nin hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yolladığı belirtilen iddianamede, Erhan Çelik, Harun G. ve Seda K. için, "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.