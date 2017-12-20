Pakistan ordusundan ABD'ye rest!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde yer alan, 'terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği' iddiası tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Bu tür iddiaların Pakistan'ın terörle mücadelesi ve bölgenin güvenliği için gösterdiği çabalarla yaptığı fedakarlıkları önemsizleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bölgedeki gerçekleri gizlemek için öne sürülen bu asılsız iddiaları reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Pakistan'ın terörle mücadelede en ön safta yer aldığı ve gösterdiği iş birliği sayesinde El Kaide'nin bölgedeki varlığına büyük ölçüde son verildiği belirtildi.

Pakistan Ordu Sözcüsü General Asıf Gafur da yerel haber kanalı Geo TV'ye yaptığı açıklamada, "Pakistan çıkarları doğrultusunda geçmişte terörle mücadele etti, bundan sonra da etmeye devam edecek" dedi.

Gafur, ABD'nin Pakistan'a her yıl yaptığı terörle mücadele yardımına atıfta bulunarak "ABD'den gelecek paraya ihtiyacımız yok. Sadece teröre karşı verdiğimiz mücadeledeki fedakarlığımızın kabul edilmesine ihtiyacımız var" diye konuştu.