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13 yıllık evlilik tek celsede bitti!

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13 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Rock müzik sanatçısı Haluk Levent, daha önce boşanmaktan vazgeçtiği 13 yıllık eşi Nesrin Yonarlar’dan tek celsede boşandı.
13 yıllık evlilik tek celsede bitti! 13 yıllık evlilik tek celsede bitti! 13 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Haluk Levent ile Nesrin Yonarlar 2004’te Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir törenle evlendi. Haluk Levent’in düğününde Mahsun Kırmızıgül gelinin, Erhan Aygün’ün de damadın şahitliğini yaptı. Çiftin nikahını dönemin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci kıydı. Çiftin bir kızları dünyaya geldi. İddiaya göre mutlu giden evlilik uzun sürmedi. Haluk Levent ile eşi üç yıl önce boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Ancak çocuklarının geleceğini düşünen çift boşanmaktan vazgeçti.

BİR GÜNDE BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi’ne 18 Aralık 2017 günü anlaşmalı boşanmak için dilekçe veren çift fikren ve ruhen anlaşamadıklarını iddia ederek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Aradan bir gün geçtikten sonra sabahın erken saatlerinde adliyeye gelen çift, hakimin karşısına çıktı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan anlaşmalı boşanma davasında çift boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme çiftin talebini kabul ederek boşanmasına karar verdi. Mahkemeye sunulan boşanma protokolünde Haluk Levent’in çocuğuna nafaka vereceği ve okul masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

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