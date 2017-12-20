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Türkiye'ye büyük övgü! 'Gözler üzerinde'

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Pakistan Adalet Bakanı Zafarullah Han, Türkiye'nin tüm ümmete, Pakistan'daki insanlara örnek olduğunu belirterek, "herkesin gözü Türkiye'de." dedi.
Türkiye'ye büyük övgü! 'Gözler üzerinde'
Türkiye'ye büyük övgü! 'Gözler üzerinde' Türkiye'ye büyük övgü! 'Gözler üzerinde' Türkiye'ye büyük övgü! 'Gözler üzerinde'

Suriyeli sığınmacıların en çok barındığı kentlerden Kilis'te incelemelerde bulunan Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin 700 yıldır, Osmanlı'dan başlayarak ümmetin en önünde yer aldığını söyledi. 

''BÜTÜN İSLAM ÜLKELERİ İÇİN İYİ BİR ÖRNEK''

Demokrasi ve İslam'ı birleştiren yapısıyla Türkiye'nin önemli ülkeler arasında yer aldığını belirten Han, "Türkiye'nin siyasi, demokratik ve ekonomik olarak gelişmesinden mutlu oluyoruz. Hepsinden önemlisi değişik düşüncedeki insanların birlikte yaşayabilmelerinden çok şey öğreniyoruz. Ben Türkiye'nin bu şekliyle gelişmesinden Müslüman olarak gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

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Han, Türkiye'nin tüm ümmete, Pakistan'daki insanlara örnek olduğunu dile getirerek, "Bütün İslam ülkeleri için çok iyi bir örnek, herkesin gözü Türkiye'de." ifadesini kullandı.

''FİLİSTİN SORUNUNA DUYARSIZ KALMADI''

Bakan Han, Pakistan'ın her dönem Türkiye ile yakın dostluk içerisinde olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin Filistin'de yaşanan olaylar karşısında da duyarsız kalmadığını vurgulayan Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla acil olarak düzenlenen İİT zirvesi ile alakalı ise, "İslam İşbirliği Teşkilatını acil toplantıya çağırdı. Şunu anladık ki Türkiye, Filistinlilerin acısını kalbinde yaşıyor. Olağanüstü zirveye Başbakanımız Şahid Hakan Abbasi de katıldı. Çok mutlu bir şekilde ülkemize döndü. Pakistan halkı olarak Türkiye'nin ve Türk insanın güçlü olması için hep dua ediyoruz çünkü Pakistan ve Türkiye kardeş." şeklinde konuştu.

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