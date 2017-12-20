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Peynirlerin kralı "Gravyer" tezgahlarda

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Peynirlerin kralı "Gravyer" tezgahlarda
Türkiye'nin peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, kış sezonunun ilk gravyer peynirleri tezgahlarda satışa sunuldu.
Peynirlerin kralı Peynirlerin kralı Peynirlerin kralı

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta tam yağlı inek sütünden hazırlanan sert ve içi gözlü gravyerin oldukça zahmetli işlemlerden sonra peynir haline geldiğini söyledi.

Gravyerin, bu zahmetli işlemin ardından şu sıralar tezgahlardaki yerini aldığı anlatan Gök, Kars gravyerinin yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de bilindiğini ifade etti.

Gök, "Kış mevsiminin başlamasıyla Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezimize gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ülkenin birçok yerinden kaşar ve gravyer peynirine talep oluyor. İnşallah Kars bölgesi ve ilçemizde peynir satıcılığı yapanlar için bol bereketli, kazançlı bir yıl olur." dedi.

Peynir satıcısı HASAN Arslan da kış sezonunun başlamasıyla dev gravyer peynirlerini satışa sunduklarını anlattı.

Kars gravyerinin doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden elde edildiğini ve yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl gravyer ve kaşar için yoğun talep bekliyoruz. Gravyeri sadece bölgemize değil İstanbul, Ankara başta olmak üzere kargo ile yurdun dört bir yanına gönderiyoruz çünkü Kars gravyeri Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir peyniridir. Bu sene süt fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldığı için gravyerin kilosu da 65-70 liradan satışa sunuldu."

Sezonun yaklaşık 80 kiloluk ilk dev gravyeri 3 kişi tarafından dükkandaki tezgaha konuldu.

Gravyer peyniri

Kars'ın 2 bin 500- 3 bin rakımlı, yüzlerce çiçeğin bulunduğu yaylalarında beslenen ineklerin sütünden yapılan gravyer peyniri, "Peynirlerin Kralı" olarak biliniyor.

Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyerin kalitelisinin rengi sarı, kabuğu koyu renkte ve delikleri 1-2 santimetre oluyor.

Zahmetle üretilen gravyer için 1 Mayıs'ta başlayan süt alımı Temmuz sonuna kadar sürüyor. Tam yağlı olan bu sütler kullanılarak üretilen gravyerin üretimi için sütün sağılmasından, peynirin yenmeye hazır olmasına kadar 120 gün geçiyor.

Tekerlek şeklinde yapılan gravyerlerin birinin ağırlığı 70 ile 90 kilogram arasında değişiyor. 90 kiloluk peynir için yaklaşık bin 400 kilogram süt harcanıyor.

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