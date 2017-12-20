GÜBRETAŞ'ın başkanı istifa etti

Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olan GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karayama istifa etti. İstifası kabul edilen Karayama'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna ise Fahrettin Poyraz seçildi.
Çiftçinin gübre girdisi tedarik etmek amacıyla 1952 yılında dönemin Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile kurulan Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nden (GÜBRETAŞ) istifa haberi geldi.
GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 8 aydır yürütmekte olan Ayhan Karayama istifasını sundu. Karayama'nın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. İstifa sonrası Ayhan Karayama'nın yerine Fahrettin Poyraz seçildi.
İstifa sonrası yeni başkanın seçilmesi ile birlikte GÜBRETAŞ'ın yönetim kurulu sayfası da değiştirildi.