Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atan isim oldu. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı rövaşeta golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto'ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu. Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 25 metreden Casilas'ın koruduğu kaleyi avlayan Tosun, Şampiyonlar Ligi gruplarında 2 sezon üst üste en güzel golü atmayı başaran ilk futbolcu oldu. Tosun'un attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması da ayrı bir tesadüf olarak dikkat çekti.
20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Cenk Tosun, Devler Ligi tarihine geçti!
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