O hainin anne-babası hakkında yakalama kararı!

ABD'deki davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz'ın, ifadesinde "Belgeleri saklaması için anneme verdim" demesi üzerine, anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari sanığı Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinde, ''Belgeleri saklaması için anneme verdim.'' demesi üzerine anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 17-25 Aralık darbeye teşebbüs davalarının sanığı ve "Bylock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yaparak verdiği ifadeler ve ülkeden kaçışına ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda, dikkat çekici unsurlar ortaya çıktı.

Korkmaz'ın ABD'deki davada tanık olarak verdiği ifadesinde ''Belgeleri saklaması için anneme verdim.'' demesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, Korkmaz'ın anne ve babası hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık, kararın ardından adreslerinde bulunamayan anne ve baba ile ilgili yakalama kararı çıkarılması için hakimliğe başvurdu. Nöbetçi hakimlik de Korkmaz'ın anne ve babası hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Başsavcılık ayrıca, Korkmaz'ın Türkiye'den kaçışına ilişkin olarak da yürüttüğü soruşturmada, dikkat çekici bulgulara rastladı.

Korkmaz'ın Türkiye'deki davalarda avukatlığını yapan, aynı zamanda diğer FETÖ sanığı eski polislerin de avukatı olan Ertuğrul Gazi Alperen'in ByLock kullanıcısı olduğunu tespit eden savcılık, Korkmaz'ın Türkiye'den kaçırılmasını da avukat Alperen'in organize ettiğini belirledi.

- Avukatı hakkında da yakalama kararı

Savcılık yaptığı incelemede, emniyet ile ilişkisi kesilen ve 9 Şubat 2016'da tutuklu yargılandığı 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında adli kontrolle oy çokluğuyla tahliye edilen Korkmaz'ın, 3 Mart 2016'da avukat Ertuğrul Gazi Alperen'e ait iş yerinde SGK kaydı da bulundu. Açık kaynaklara göre, FETÖ şüphelisi avukat Alperen'in İngiltere'de yaşadığını tespit eden savcılık, Alperen hakkında da yakalama kararı çıkarılması için talepte bulundu. Nöbetçi hakimlikçe "Bylock" kullanıcısı olduğu belirlenen Alperen hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Başsavcılık, firari olarak aranan Alperen'in örgütün sözde ''polis memurları imamı'' Süleyman Uysal'' ve ''Yunanistan imamı'' Recep Uzunallı ile irtibatını tespit ederken, avukat Alperen'in sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi.

Avukat Alperen'in, FETÖ tarafından kurulduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan ''Günün Mağdurları Derneği'' üyesi olduğunu da saptayan başsavcılık, dernek üyeleri arasında Hüseyin Korkmaz'ın eşinin de bulunduğunu, yine avukat Alperen'in, Hüseyin Korkmaz'ın yakını Fatma Korkmaz'la aynı uçakla Rusya'ya gittiğini de tespit etti.