20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 109.942 -0.21
  • Altın: 156,143 0.36
  • Dolar: 3,8354 -0.01
  • Euro: 4,5422 0.16

Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...

»
Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...
Sivas’ta yeni doğan bir bebeği çantanın içine koyup zaten geçinmekte güçlük çeken Afgan bir ailenin kapısına bırakıp kaçtılar.
Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp... Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp... Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Altuntabak Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İlginç olayda kapı zilleri çalınan Afgan aile evlerinin kapısını açtıklarında çanta içerisinde bebekle karşılaştı. Aile durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu ve üşüdüğü anlaşılan kız bebek ambulansla Numune Hastanesi’ne götürülerek burada kontrol altına alındı.

Güvenlik kamerası kaydetti

Kapılarına bebek bırakılan Afgan aile, önce bir otomobil sesi duyduklarını ardından ise kapı zilinin çaldığını belirtti. Aile kapıyı açtıklarında ise bebekle karşılaştıklarını dile getirdi.

Bebeği kapıya terk edenlerin bulunması için polis tarafından çevrede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede bir apartmana ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde orta yaşlı bir kadının elinde çantasıyla eve doğru yürüdüğü görülüyor.

Polis her yerde bebeği kapıya bırakan kadını arıyor.

Sağlık durumu iyi

Sivas Numune Hastanesinde kontrol altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin durumuyla yakıdan ilgilenen Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Doktor Musa Silahlı, “Bebek bize getirildiğinde ıslak ve üşümüştü. İlk olarak ısınmasını sağladık. Ardından gerekli tetkikleri yaptık. Göbek bağı iple bağlandığı için enfeksiyon riskine karşı tedavi uygulandı. Bebeğin ağırlığı 3 kilo 250 gram. Sağlık sorunu bulunmuyor. Bir günlük bir bebek” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
At eti rezaleti!At eti rezaleti!Milli Savunma Bakanı Canikli, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edildi." dedi.
Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreçle ilgili olarak, "Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.
FETÖ firarisi Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararıFETÖ firarisi Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararıABD'deki Atilla davasında tanıklık yapan FETÖ'nün firari sanığı Korkmaz'ın, ifadesinde "Belgeleri saklaması için anneme verdim" demesi üzerine, anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Uber ile ilgili karar verildi!Uber ile ilgili karar verildi!Avrupa Adalet Divanı, Uber`in ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket olduğuna karar verdi.
FETÖ'nün kadınlardan sorumlu 'il imamı' tutuklandıFETÖ'nün kadınlardan sorumlu 'il imamı' tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan örgütün Nevşehir'deki kadın yapılanmasından sorumlu "il imamı" kadın ve eşi tutuklandı.
5 yıldır kayıp olan kız nerede? FETÖ parmağı...5 yıldır kayıp olan kız nerede? FETÖ parmağı...Samsun’da 5 yıl önce dershaneye gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki kızdan hala bir haber yok. Genç kızın ailesi kızlarını FETÖ’cülerin kaçırdığını iddia etti.
  • Su ısıtıcısına dokundu, hayatını kaybetti20 Aralık 2017 Çarşamba 13:35
  • Tarihi cami kültür varlığı olarak tescillendi20 Aralık 2017 Çarşamba 13:24
  • Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:19
  • Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...20 Aralık 2017 Çarşamba 13:18
  • O hainin anne-babası hakkında yakalama kararı!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:17
  • Kendini ve çocuklarını yakmaya çalıştı20 Aralık 2017 Çarşamba 13:14
  • Son olay bardağı taşırdı! Soruna el koydular20 Aralık 2017 Çarşamba 13:00
  • MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!20 Aralık 2017 Çarşamba 12:44
  • Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın20 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
  • Ankaralılara müjde! Başkan açıkladı!20 Aralık 2017 Çarşamba 12:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri