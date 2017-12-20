Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...

Sivas’ta yeni doğan bir bebeği çantanın içine koyup zaten geçinmekte güçlük çeken Afgan bir ailenin kapısına bırakıp kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Altuntabak Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. İlginç olayda kapı zilleri çalınan Afgan aile evlerinin kapısını açtıklarında çanta içerisinde bebekle karşılaştı. Aile durumu polise bildirdi. İhbarın alınmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu ve üşüdüğü anlaşılan kız bebek ambulansla Numune Hastanesi’ne götürülerek burada kontrol altına alındı.

Güvenlik kamerası kaydetti

Kapılarına bebek bırakılan Afgan aile, önce bir otomobil sesi duyduklarını ardından ise kapı zilinin çaldığını belirtti. Aile kapıyı açtıklarında ise bebekle karşılaştıklarını dile getirdi.

Bebeği kapıya terk edenlerin bulunması için polis tarafından çevrede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede bir apartmana ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde orta yaşlı bir kadının elinde çantasıyla eve doğru yürüdüğü görülüyor.

Polis her yerde bebeği kapıya bırakan kadını arıyor.

Sağlık durumu iyi

Sivas Numune Hastanesinde kontrol altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeğin durumuyla yakıdan ilgilenen Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Doktor Musa Silahlı, “Bebek bize getirildiğinde ıslak ve üşümüştü. İlk olarak ısınmasını sağladık. Ardından gerekli tetkikleri yaptık. Göbek bağı iple bağlandığı için enfeksiyon riskine karşı tedavi uygulandı. Bebeğin ağırlığı 3 kilo 250 gram. Sağlık sorunu bulunmuyor. Bir günlük bir bebek” dedi.