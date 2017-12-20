20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 109.942 -0.21
  • Altın: 156,143 0.36
  • Dolar: 3,8354 -0.01
  • Euro: 4,5422 0.16

Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar!

»
Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, "Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmayacak" dedi.
Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar!
Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar! Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar! Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar!

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirlerinin üst seviyede olacağını belirterek, "Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile TaksimMeydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak." dedi.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim'deki bir otelde düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele alındı, vatandaşlar güvenlik konusunda bilgilendirildi. Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, toplantıda, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında emniyetin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Emniyetin, vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir alan olduğunu belirten Ünlü, "Vatandaşlarla iç içe olmak, onların desteğini almak ve onları bilgilendirmek bu açıdan çok önemli. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gördük. Emniyet teşkilatımız vatandaşla diyalog halinde önemini ortaya koymuştur. Polisimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ise ilçenin güvenli geleceği adına önemli projeler hazırladıklarını vurguladı. Bu tür toplantıların oldukça başarılı ve faydalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın sorunlarını bize daha yakından iletmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu toplantılarımızı elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. İlçemizdeki güvenlik istatistikleri vatandaşları mutlu etmektedir. Vatandaşların tepkileri çok güzel. Beyoğlu'ndaki çalışmalarda vatandaş memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları sonucunda geçmiş yıllarda olduğu gibi bekçilik sistemi hayata geçirilmiş ve ilçemizde bir polis eşliğinde bekçiler görev almıştır. 32 bekçinin görev yaptığı Beyoğlu'nda evden, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarında önemli azalma kaydedilmiştir. Yeni bekçilerin takviyesi sonucuyla 72 bekçiyle Beyoğlu'nda geceleri vatandaş huzurlu uyuyabilecek."

Okmeydanı'nda iki ay önce hizmete giren kalekol ile özellikle terör olaylarının ciddi şekilde düştüğünü aktaran Kılıç, "Bir yıllık süre içerisindeki 342 olayda 35 gözaltı yapıldı. Taksim İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalardan dolayı toplanmalara izin verilmemesi de büyük etkendir." diye konuştu.

Kılıç, okul önlerinde mobil timler ile olaylara daha hızlı müdahale edilerek güvenin sağlandığını belirtti.

Beyoğlu'nda dilencilere yönelik de çalışma yapıldığını ifade eden Kılıç, "Bin 739 Suriyeli dilenci toplandı ve 553'ü Pendik'teki Kızılay Kampı'na gönderildi. Türk olan 153 çocuk aileye teslim edildi. 184 Güven Timi polisi ile ilçede huzurun sağlanmasına katkıda bulunulmuş, olaylara anında müdahale edilmiştir." dedi.

"YILBAŞI TEDBİRLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI"

Kılıç, yeni yılın yaklaşmasıyla tedbirlerinin iki katına çıkarıldığını, bu yıl diğer yıllara oranla daha üst seviyede tedbirler alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."

Toplantıya, çok sayıda emniyet personeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
At eti rezaleti!At eti rezaleti!Milli Savunma Bakanı Canikli, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edildi." dedi.
Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreçle ilgili olarak, "Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.
FETÖ firarisi Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararıFETÖ firarisi Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararıABD'deki Atilla davasında tanıklık yapan FETÖ'nün firari sanığı Korkmaz'ın, ifadesinde "Belgeleri saklaması için anneme verdim" demesi üzerine, anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Uber ile ilgili karar verildi!Uber ile ilgili karar verildi!Avrupa Adalet Divanı, Uber`in ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket olduğuna karar verdi.
FETÖ'nün kadınlardan sorumlu 'il imamı' tutuklandıFETÖ'nün kadınlardan sorumlu 'il imamı' tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da gözaltına alınan örgütün Nevşehir'deki kadın yapılanmasından sorumlu "il imamı" kadın ve eşi tutuklandı.
5 yıldır kayıp olan kız nerede? FETÖ parmağı...5 yıldır kayıp olan kız nerede? FETÖ parmağı...Samsun’da 5 yıl önce dershaneye gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki kızdan hala bir haber yok. Genç kızın ailesi kızlarını FETÖ’cülerin kaçırdığını iddia etti.
  • Su ısıtıcısına dokundu, hayatını kaybetti20 Aralık 2017 Çarşamba 13:35
  • Tarihi cami kültür varlığı olarak tescillendi20 Aralık 2017 Çarşamba 13:24
  • Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:19
  • Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...20 Aralık 2017 Çarşamba 13:18
  • O hainin anne-babası hakkında yakalama kararı!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:17
  • Kendini ve çocuklarını yakmaya çalıştı20 Aralık 2017 Çarşamba 13:14
  • Son olay bardağı taşırdı! Soruna el koydular20 Aralık 2017 Çarşamba 13:00
  • MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!20 Aralık 2017 Çarşamba 12:44
  • Kriptolara talimat: Abdest almayın namaz kılmayın20 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
  • Ankaralılara müjde! Başkan açıkladı!20 Aralık 2017 Çarşamba 12:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri