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Telaşlandıran dedikodu! Vatandaş akın etti

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Son dönemde vatandaşlar arasında yeni çipli kimlik kartları ile ilgili dedikodular nedeniyle nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.
Telaşlandıran dedikodu! Vatandaş akın etti
Telaşlandıran dedikodu! Vatandaş akın etti Telaşlandıran dedikodu! Vatandaş akın etti Telaşlandıran dedikodu! Vatandaş akın etti

Mersin'de E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, son dönemde vatandaşlar arasında yeni çipli kimlik kartları ile ilgili dedikodular nedeniyle nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluğun yaşandığını dile getirerek, "Dağıtımın 2017 sonunda biteceği bilgisi doğru değildir, dağıtımın bitmesi 2023 yılını bulacaktır" dedi.

Vatandaşlar arasında yayılan dedikodular nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanırken E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart, resmi olarak açıklanmayan söylemlere inanılmaması gerektiğini söyledi.

Kart, vatandaşların duyumlar üzerine nüfus müdürlüklerine akın etmemesi gerektiğini belirterek, "2017 yılbaşı itibari ile yeni çipli kimliğe geçildiği bu süreçte, yıl sonu ortalama 15 milyon kişinin kimlik dağıtımı tamamlanacak, geriye kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılması, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacaktır. Ancak 90 TL vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşlarımız son günlerde nüfus müdürlüklerine koşmaktadır. Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır" diye konuştu.

Çipli kimliğin dağıtımının 2023 yılını bulacağı kaydeden Kart, şunları söyledi:

"Nüfus çalışanlarımız bu aşırı yoğunluğa rağmen, canını dişine takarak özveri ile görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız,ÿ resmi kaynaklardan açıklanacak bilgilere itibar etmesini bekliyoruz. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlarımız Alo 199 ve internette, e-kimlik sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alacaklardır."

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