20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin stratejisi

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Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin stratejisi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlar hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin açıkladığı güvenlik stratejisi eleştirerek Türkiye'nin kendi stratejisini açıkladı.
Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin stratejisi Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin stratejisi Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'nin stratejisi

Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin açıkladığı yeni ulusal güvenlik stratejisini "Her şey Amerika için" sözleri ile eleştirirken Türkiye'nin stratejisini ise şöyle tanımladı;

"ABD geçtiğimiz günlerde kendi güvenlik stratejisini açıkladı. Bu strateji için "Her şey Amerika için" demek mümkündür. Biz kendi stratejimizi şöyle açıklayabiliriz.  Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bizim güvenlik stratejimiz de bu. Milli birliğimize, egemenliğimize, haklarımıza saygı duyan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Bu değerlerimizden herhangi birine el uzatanın elini kırmak da bizim boynumuzun borcudur. 

BİZ AYNI HASSASİYETİ DİĞER TOPLUMLAR İÇİN DE GÖSTERİYORUZ

Türkiye hiçbir zaman terör örgütleri üzerinden başka ülkeleri hedef almadığı gibi tevessül edenlere de asla teslimiyet göstermez. Biz kendi özgürlüğümüz, kendi onurumuz için ne kadar hassasiyet gösteriyorsak, kardeşimiz kabul ettiğimiz toplumlar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Suriye ağladığında biz de ağlıyoruz. Filistin'de mazlumlara eziyet edildiğinde bizim de içimiz acıyor."

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