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Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor!

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Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor!
Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılacak futbolcular büyük ölçüde belli oldu. Boyko, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak'a takım aranıyor.
Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor!

Beşiktaş devre arası transfer dönemi yaklaşırken planlamalarını yapmaya devam ediyor. Transfer komitesi Vida için olumlu düşünüyor. Siyah-beyazlıların şu anda somut olarak görünen tek girişimi Domagoj Vida. Hırvat oyuncu ile aylar öncesinden anlaşan transfer komitesi, Ukrayna'dan ayrılan ve Dubai'de tatilde olan oyuncunun Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacağı günü bekliyor. Her ne kadar Dynamo Kiev başkanının ve teknik direktörünün Vida'nın aklını çelme çabaları tam gaz sürse de Beşiktaş yönetimi çok çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece bu transferin olumlu yönde biteceğinden emin görünüyor.

CENK GİDERSE SANTRFOR ALINACAK

Vida dışında çok gerekli olmadıkça takviye yapmayı düşünmeyen Beşiktaş'ın diğer transfer gelişmelerini gidecek oyuncular belirleyecek. Her gün İngiliz basının manşetlerini süsleyen Cenk Tosun, devre arasında ayrılamaya en yakın isim gibi dursa da başta Başkan Fikret Orman olmak üzere transfer komitesinin diğer üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun görüşleri gayet net. Bu görüşte Cenk'in değerini bulmadan hiç bir şekilde satılmayacak olması. Transfer komitesi yine de Cenk'in satılma ihtimaline karşın santrfor hedeflerini belirlemiş durumda ve bu dev satış gerçekleşirse yeni santrfor için harekete geçilecek.

BOYKO, ARAS VE VELİ KAVLAK SIKINTISI

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları sadece Vida ve Cenk Tosun ile alakalı değil. Takımda hiç bir şeklide süre almayan oyuncuları sezon başında olduğu gibi devre arasında da göndermek isteyen yönetimin bu konuda başının ağrıyacağı yine kesin gibi görünüyor.

Beşiktaş'ın başının ağrımasına sebep olan konu ise gönderilmek istenen oyuncuların aldığı yıllık maaşların yüksek olması. Bilindiği gibi kadroda hiç şans bulamayan oyunculardan sadece Pedro Franco Boluspor'a, Milosevic te Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Milosevic Çaykur Rizespor'dan da gönderilince Beşiktaş yönetimi çareyi sözleşmeyi feshetmekte bulmuştu. Boyko ve Aras ilk başta kadro dışı kalmalarına rağmen son dönemlerde takımla çalışmalara katılıyorlar. Veli Kavlak ise tedavi sürecinde tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş şimdi bu üç oyuncuyu da devre arasında kiralık veya bonservisi ile göndermek istiyor. Ancak Boyko'nun 1 milyon, Aras Özbiliz'in 1.5 milyon, Veli Kavlak'ın da 1.1 milyon Euro olan garanti ücreti bu oyunculara gelen tekliflerin sözleşme aşamasına gelmesine engel oluyor. Boyko'ya Yunanistan, Ukrayna ve Rus takımlarından gelen tekliflerin Beşiktaş'ın istediği düzeylerde olmadığı ve oyuncunun da Beşiktaş'tan aldığı garanti ücrette ısrar etmesinin tüm transfer görüşmelerine set çektiği öğrenildi. Aras Özbiliz için de özellikle Anadolu takımlarından gelen sözlü tekliflerin oyuncunun aldığı garanti maaş öğrenildikten sonra resmiyete dökülmeden geri çekildiği gelen bilgiler arasında. 3 yıldan fazla bir süredir sakatlıklarla boğuşan ve sezon başında, aldığı garanti ücreti 1.1 milyon Euro'ya düşüren Veli Kavla içinse herhangi bir teklif gelmediği bildirildi.

DEMBA BA GELİRSE MUSTAFA PEKTEMEK KİRALANACAK

Bu arada Beşiktaş'ta yeniden gündeme gelen Demba Ba transferi gerçekleşirse kiralanacak bir diğer isim de Mustafa Pektemek olacak.

Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in transfer gözüyle bakmadığı ve 'ne zaman isterse gelir ve Beşiktaş'ın formasını giyer' dediği Demba Ba, Çin kulübünden bonservisini alırsa Beşiktaş'a imza atacak. Bu durumda da takımda 3'üncü santrfor konumunda olan Mustafa Pektemek için devre arasında gelecek kiralama veya satın alma teklifleri değerlendirmeye alınacak. Ancak Mustafa Pektemek'in de 1.6 milyon Euro olan garanti maaşı takımdan gönderilmesinde zorluk çıkartacağa benziyor.

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