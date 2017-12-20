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Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek

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Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek
'Kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde oluşturulan 'trüf mantarı ormanı'nda yetiştirilecek.
Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek Yıllık 600 bin euro gelir elde edilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Türkiye'de 27 yerde planladığı Trüf Mantarı Ormanı projesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Andırın'ın Efirağızlı Mahallesi'nin Çatak bölgesinde hayata geçirildi. 40 dekarlık alanda uygulanan proje kapsamında trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

'KRALLARIN YİYECEĞİ'

Andırın Orman İşletme Şefi idris Tetik, ormanın ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Tetik, "Trüf mantarı ormanı kurmak için çalışmalarımıza başladık. Denizli'den aşılanmış 1200 meşe fidanını sağladık ve yaklaşık 40 dekar alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kralların yiyeceği olarak da adlandırılan trüf mantarı Andırın'da yetiştirildiğinde, ilçe ekonomisi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

YILLIK 600 BİN EURO GELİR

Trüf mantarının çok değerli olduğunu da ifade eden İdris Tetik, "Dünya piyasalarında şu anda trüf mantarının kilosu 1000 euro civarındadır. Biz bu üretim sahamızda 4 yıl sonra verim almayı düşünüyoruz. Tahminimize göre yıllık 600 kilo verim alacağız. Böylece yılda 600 bin euro kazanılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacak" dedi.

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