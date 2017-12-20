AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'deki iç savaş sırasında bir müzeden çalınarak Türkiye'ye sokulduğu belirlenen ve Meryem Ana, Hazreti İsa ve havarilerinin resmedildiği yaklaşık 500 yıllık halının yüksek fiyatla satılacağı istihbaratını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Fiziki ve teknik takip çalışmalar sonrası Sincan ilçesinde durdurulan şüpheli A.Y'ye ait araçta arama yapıldı. Aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıdığı tespit edilen halı ele geçirildi. Antika halıyı 3 milyon dolara satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli A.Y gözaltına alındı. Avrupa sanatı üslubundan izler taşıdığı belirtilen halının çok az sayıda benzerinin olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Ankara'da bulundu! Değeri dudak uçuklatıyor
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'deki iç savaş sırasında bir müzeden çalınarak Türkiye'ye sokulduğu belirlenen ve Meryem Ana, Hazreti İsa ve havarilerinin resmedildiği yaklaşık 500 yıllık halının yüksek fiyatla satılacağı istihbaratını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
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