Mısır'da cumhurbaşkanlığına aday olan albaya şok!

AFP haber ajansına konuşan Albay Ahmed Konsowa'nın avukatı, müvekkilinin "askeri düzenin ihtiyaçlarına aykırı olarak politik fikirlerini açıklamak" suçu nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Konsowa geçtiğimiz ayın sonlarında çektiği 22 dakikalık bir videoyla mevcut Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Sisi'ye karşı seçimlerde yarışacağını duyurmuştu. Askeri üniforma ile kamera karşısına geçen Konsowa, adaylığını açıklamaktan gurur duyduğunu söylemişti.
Konsowa adaylığını açıkladığı videoda, 2014'ten bu yana istifa etmeye çalıştığını ancak istifasının kabul edilmediğini belirtmişti.
Videonun yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Konsowa gözaltına alınmış ve 15 gün boyunca sorgulanmıştı.
Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2018 yılının Mart ya da Nisan aylarında yapılması bekleniyor.