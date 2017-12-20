Geçici hoca kararı verdi! Yıldız isim geri döndü

Tecrübeli oyuncu Hakan Balta bu sezon hiçbir resmi maçta görev almazken sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia ediliyordu.

Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Emrah Bayraktar yönetiminde çalışan Galatasaray'da Hakan Balta da idmanda yer aldı.

Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor'un talip olduğu tecrübeli savunma oyuncusu, bu tekliflere rağmen takımdan ayrılmamıştı.

KARAR YÖNETİMİN

Hakan Balta'nın affedilmesi yönetim kararı olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu yönetime başvurarak her türlü fedakarlığa hazır olduğunu, ileride de bu kulüpte hizmet etmek istediğini bildirdi.

Balta'nın, "Başka teklifler de aldım. Başka teklifler de aldım ama ben bu kulüpte devam etmek istiyorum. Bu doğrultuda hareket etmek istiyorum." dediği öğrenildi.

Tecrübeli isme ikinci yarıda lisans çıkarılacağı öğrenildi.