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ABD'den ikiz oyunu!

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ABD'den ikiz oyunu!
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD ile DEAŞ’ın elindeki silahların ikiz olduğu tespit edildi.
ABD'den ikiz oyunu! ABD'den ikiz oyunu! ABD'den ikiz oyunu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “DEAŞ’a kaç, YPG’ye tut diyen aynı merkezdir” sözlerini destekleyen şok bir bilgi ortaya çıktı.

SİLAHLAR İKİZ ÇIKTI
PKK’nın Suriye kolu PYD ile yaptıkları alçak saldırılarla Müslümanlara yönelik kirli bir algı operasyonu yürüten DEAŞ’ın elindeki silahların ikiz olduğu ortaya çıktı.

Suriye’de YPG’ye verilen silahların üzerinde bulunan seri numaralarıyla DEAŞ ve PKK’dan ele geçen mühimmatın bire bir aynı olduğu, birçoğunun parti numaralarının dahi sıralı şekilde birbirini takip ettiği bildirildi.


ABD’nin FIM-92 Stinger ısı güdümlü uçak savar, Humvee yüksek hareket kabiliyetli zırhlı araçlar, HJ-8 ve AT-4, Javelin Lazer güdümlü füzeler, UH-60 tipi taarruz helikopterleri ile AIM-9 Sidewinder füzelerini aynı anda hem PYD’ye hem de DEAŞ’a verdiği tespit edildi.

Şuana kadar PYD’ye 4 bin TIR dolusu ağır mühimmat silah veren ABD’nin doğrudan ve dolaylı olarak DEAŞ’a da TIR’lar dolusu silah verdiği kayıtlara geçti. Suriye’de Amerika tarafından YPG’ye verilen silahların üzerinde bulunan seri numaralarıyla DEAŞ ve PKK’dan ele geçen mühimmatın bire bir aynı olduğu, birçoğunun parti numaralarının dahi sıralı şekilde birbirini takip ettiğinin anlaşılması terörü kimlerin beslediğini gözler önüne serdi. 2014’ün Ayn El Arap’ta PYD’ye silah veren ABD, aynı dönem içerisinde DEAŞ mevzilerine de paraşütlerle silah bıraktı. Geçtiğimiz Şubat ayında ABD uçakları Telafer’i işgal etmiş olan DEAŞ’a havadan paraşütle silah indirirken görüntülendi. 

PKK’DA AMERİKAN SİLAHLARI

Güvenlik güçlerimizce Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda Amerikan üretimi olduğu anlaşılan silahlar ele geçirilmişti. Amerikan yapımı M-4 silahın teröristlerin inlerinde ele geçiren TSK, söz konusu silahların Amerikan ordusunun seçkin birliklerince kullanıldığını belirtmişti.

İşte verilen silahlar

- AIM-9 Sidewinder havadan havaya ısı güdümlü füze sistemi - FIM-92 Stinger ısı güdümlü uçak savar - Humvee yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı vasıta - HJ-8 ve AT-4 Uçaksavar - Javelin lazer güdümlü füzeler - Askeri kargo uçakları - UH-60 Kara Şahin olarak da bilinen asker taşıma ve taarruz helikopterleri - Hummer ağır zırhlı araçlar - Amerikan malı uydu haberleşme cihazları - M-16 piyade tüfekleri - TOW tanksavar ve füze sistemleri - ABD menşeli iletişim sistemleri, İnsansız Hava Araçları - Modern İstihkam ekipmanları - M-14 ve M-16 tüfekleri

Manpad füzeleri hem DEAŞ’ta hem PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin cephelerinde rastlandı.

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