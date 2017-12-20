Uber ile ilgili karar verildi!

Avrupa'nın en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Uber'in bir dijital şirket mi, ulaştırma hizmeti sağlayan bir şirket olarak mı muamele görmesi gerektiğinin yanıtını verdi.

Mahkeme, bugün açıkladığı kararda Uber'in bir ulaştırma hizmeti sağladığı sonucuna varıldığını bildirdi.

Birçok Avrupa hükümeti, Uber'in bir taksi şirketi gibi değerlendirilmesi ve Avrupa ulaştırma yasalarına uyması gerektiğini savunuyorlardı.

Mahkeme kararı sonrasında Uber, 28 üye ülkede ulusal düzenlemeler ile karşı karşıya kalacak.

Uber ise karar öncesi yaptığı açıklamada, Mahkeme'nin vereceği kararın AB ülkelerinin çoğunda durumlarını değiştirmeyeceğini, bu ülkelerde ulaştırma yasaları çerçevesinde faaliyet gösterdiklerini belirtti, Ancak açıklamada, mahkeme kararı sonrası milyonlarca Avrupalının Uber ve benzeri uygulamaları kullanmalarının engellenmeye devam edileceğini savundu.