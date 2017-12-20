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Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!

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Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ABD ile vizelere ilişkin yaşanan süreçle ilgili olarak, "Biz de karşılıklı olarak belirli limitler koyuyoruz” dedi.
Türkiye'den ABD'ye vize cevabı! Türkiye'den ABD'ye vize cevabı! Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!

Başbakan Yardımcısı Akdağ, basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin "Dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki temsilciliklerinde göçmen olmayan vize başvuruları için randevuların 2019 yılının ocak ayından itibaren verileceğini duyurdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti:

"BİZ DE BELLİ LİMİTLER KOYUYORUZ"

"Bu meseleyi bütün olarak iyileştirmek lazım artık. Karşılıklı adımlar atıldı. Bu noktada vatandaşların işlerini, karşılıklı iki ülke arasında gelip, giden insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu neticesinde Amerika vatandaşlarının işini de zorlaştırıyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence."

OCAK 2019'A KADAR DOLUYUZ

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

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