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İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor

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İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in aldığı seçim kararı sonrası antrenör arayışları da hızla başladı. Başkan Özbek'in ilk adayı Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel...
İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor

Özbek, yabancı bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenilirken Fatih Terim'e ise sıcak bakmadığı belirtildi. Dünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fatih Terim hakkında gelen soruya "Galatasaray'ın bir değeridir, kendisini böyle yıpratmak, malzeme yapmak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz" ifadelerini kullanmasıyla Terim'e sıcak bakmadığı anlaşıldı.

Sarı-Kırmızılılar da yeni teknik direktörün yabancı bir isim olması büyük ihtimal olarak gözüküyor.

FAVORİ TUCHEL

Galatasaray'da bu görev için düşünülen ilk isim Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel. Daha önce Mainz ve Borussia Dortmund'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, son olarak görev yaptığı Dortmund'un başında 107 maça çıktı ve 2,17 puan ortalaması elde etti.


RONALD KOEMAN

Sarı-Kırmızılılar'da alternatif isimler de belirlendi. Bu antrenörlerin başında Hollandalı Ronald Koeman yer alıyor. 54 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak görev yaptığı Everton'dan ekim ayında ayrıldı ve şu an boşta.



SÜRPRİZ GALLARDO

Galatasaray'da teknik direktör listesinin sonlarında iki Arjantinli bulunuyor. Bu isimler Marcelo Bielsa ve Marcelo Gallardo. 62 yaşındaki Bielsea'nın Lille'deki görevi yakın zamanda sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak iki taraf anlaşamamıştı.

River Plate'teki görevini hala sürdüren Marcelo Gallardo da Aslan'ın adaylarından biri. 41 yaşındaki teknik adam Nacional ile başladığı kariyerini River Plate'te sürdürüyor. Gallardo, River Plate'in başında 163 maça çıktı ve 1,75 puan ortalaması yakaladı.

BLANC VE LE GUEN DE GÜNDEMDE

Galatasaray'da Laurent Blanc ile Paul Le Guen de teknik direktörlük için ismi geçen adaylar arasında. Son olarak PSG'de görev yapan Blanc şu an takım çalıştırmıyor. Bursaspor ile bu sezon önemli işlere imza atan Le Guen'in ligi ve Galatasaraylı oyuncuları yakından tanıması onu koltuğun adaylarından biri yapıyor. (DHA)

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