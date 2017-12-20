İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor

Özbek, yabancı bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenilirken Fatih Terim'e ise sıcak bakmadığı belirtildi. Dünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fatih Terim hakkında gelen soruya "Galatasaray'ın bir değeridir, kendisini böyle yıpratmak, malzeme yapmak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz" ifadelerini kullanmasıyla Terim'e sıcak bakmadığı anlaşıldı.
Sarı-Kırmızılılar da yeni teknik direktörün yabancı bir isim olması büyük ihtimal olarak gözüküyor.
FAVORİ TUCHEL
Galatasaray'da bu görev için düşünülen ilk isim Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel. Daha önce Mainz ve Borussia Dortmund'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, son olarak görev yaptığı Dortmund'un başında 107 maça çıktı ve 2,17 puan ortalaması elde etti.
RONALD KOEMAN
Sarı-Kırmızılılar'da alternatif isimler de belirlendi. Bu antrenörlerin başında Hollandalı Ronald Koeman yer alıyor. 54 yaşındaki tecrübeli teknik adam son olarak görev yaptığı Everton'dan ekim ayında ayrıldı ve şu an boşta.
SÜRPRİZ GALLARDO
Galatasaray'da teknik direktör listesinin sonlarında iki Arjantinli bulunuyor. Bu isimler Marcelo Bielsa ve Marcelo Gallardo. 62 yaşındaki Bielsea'nın Lille'deki görevi yakın zamanda sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak iki taraf anlaşamamıştı.
River Plate'teki görevini hala sürdüren Marcelo Gallardo da Aslan'ın adaylarından biri. 41 yaşındaki teknik adam Nacional ile başladığı kariyerini River Plate'te sürdürüyor. Gallardo, River Plate'in başında 163 maça çıktı ve 1,75 puan ortalaması yakaladı.
BLANC VE LE GUEN DE GÜNDEMDE
Galatasaray'da Laurent Blanc ile Paul Le Guen de teknik direktörlük için ismi geçen adaylar arasında. Son olarak PSG'de görev yapan Blanc şu an takım çalıştırmıyor. Bursaspor ile bu sezon önemli işlere imza atan Le Guen'in ligi ve Galatasaraylı oyuncuları yakından tanıması onu koltuğun adaylarından biri yapıyor. (DHA)
- ABD'den İran çağrısı! CezalandırılmalıKocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı!İlk iş gününde hayatını kaybettiSıcak gelişme! Çinli balıkçılara 200 el ateşAt eti rezaleti!İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyorTürkiye'den ABD'ye vize cevabı!S.Arabistan rahatsız oldu, Cezayir harekete geçtiFETÖ firarisi Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararıUber ile ilgili karar verildi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:45 Güneş 08:18 Öğle 13:09 İkindi 15:25 Akşam 17:46 Yatsı 19:13
- 19°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 5°C Afyon
- 1°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 6°C Ankara
- 18°C Antalya
- 9°C Artvin
- 12°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 109.942 -0.21
- Altın: 156,143 0.36
- Dolar: 3,8354 -0.01
- Euro: 4,5422 0.16
İşte G.Saray'a en yakın isim! Özbek onu istiyor
Özbek, yabancı bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenilirken Fatih Terim'e ise sıcak bakmadığı belirtildi. Dünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fatih Terim hakkında gelen soruya "Galatasaray'ın bir değeridir, kendisini böyle yıpratmak, malzeme yapmak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz" ifadelerini kullanmasıyla Terim'e sıcak bakmadığı anlaşıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İlk iş gününde hayatını kaybetti
- 13 yıllık evlilik tek celsede bitti!
- Milyonlar şaşkına döndü! Öyle bir şey yaptı ki...
- Sırrı çözülemiyor! 4 asırlık camide...
- Ayakkabılık yüzünden kardeşini öldürdü!
- Sahte polisi yalanı yakalattı!
- Pes artık! Otobüsü 5 yaşındaki çocuğa kullandırdı
- Gözü gibi baktığı atına her gün bunu yapıyor
- 150 lira için öldürdü
- Tarihi yanlışlık göçe neden oldu
- Turizm cennetinde çöp rezaleti!
- 3. kez yakalanan sürücüden şok sözler!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.