At eti rezaleti!

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edildiğini belirterek, bu konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadığını bildirdi.

Canikli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için 12 bin 500 kilogram kavurma tipi kutulanmış et konservesi tedariği kapsamında; MSB Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca 8 Ekim 2015 tarihinde Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile sözleşme imzalandığını ifade etti.

Kavurmanın 8 bin 950 kilogramının sorunsuz tüketildiğini, ancak kalan 5 bin 550 kilogramı için muhtelif zamanlarda kapak açıldığında koku geldiğinin tespiti üzerine, yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesinin talep edildiğini aktaran Canikli, yüklenici firma tarafından yeni getirilen kavurmaların serolojik analizler için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini, yapılan analizler sonucunda 4 bin 50 kilogram kavurmada at eti tespit edildiğini belirtti.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Bunun üzerine Erzurum Tedarik Bölge Başkanlığınca, sözleşmenin feshedildiğini ve kesin teminatın irat kaydedildiğini vurgulayan Canikli, at eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemlerin başlatıldığına dikkati çekti.

Canikli, 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Gıda Tarım il Müdürlüğüne durumun bildirildiğini ve Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerince yüklenici firma hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasının talep edildiğine değinerek, ayrıca dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

Nurettin Canikli, şunları kaydetti:

"Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir. Bu kapsamda; içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilogram konserve imha edilmek maksadıyla Kocaeli Tarım il Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Gölcük Donanma Komutanlığı depolarında muhafaza edilmektedir. Pınarsan İnşaat Nakliye Sanayi ve Limited Şirketi'nin diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı (24 adet) 10 Eylül 2017 tarihinde feshedilmiştir."