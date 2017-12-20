20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 109.942 -0.21
  • Altın: 156,143 0.36
  • Dolar: 3,8354 -0.01
  • Euro: 4,5422 0.16

İlk iş gününde hayatını kaybetti

»
İlk iş gününde hayatını kaybetti
Bursa'da Suriyeli bir genç, işe ilk başladığı gün inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti.
İlk iş gününde hayatını kaybetti İlk iş gününde hayatını kaybetti İlk iş gününde hayatını kaybetti

Olay, Yıldırım'a bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Ahmad Alhamd (27), sıvacı olarak bir inşaatta işe başladı. 5. kattaki el arabasını sırtı dönük şekilde bir üste çıkaran Alhamd, asansör boşluğunu fark etmedi. Bu sırada ayağını boşa atan Alhamd, el arabasıyla birlikte 6. kattan düştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları müdahalede gencin öldüğünü tespit etti.

Yakınlarına acı haber verildi

Öte yandan Alhamd'ın ölüm haberini yakınlarına olay yerinde bulunan ve Arapça bilen bir kişi verdi. Suriyeli gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İlk iş gününde hayatını kaybettiİlk iş gününde hayatını kaybettiBursa'da Suriyeli bir genç, işe ilk başladığı gün inşaatın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti.
13 yıllık evlilik tek celsede bitti!13 yıllık evlilik tek celsede bitti!Rock müzik sanatçısı Haluk Levent, daha önce boşanmaktan vazgeçtiği 13 yıllık eşi Nesrin Yonarlar’dan tek celsede boşandı.
Milyonlar şaşkına döndü! Öyle bir şey yaptı ki...Milyonlar şaşkına döndü! Öyle bir şey yaptı ki...Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, John Carmack'e atmak istediği telefon numarasını yanlışlıkla herkese açık biçimde paylaştı.
Sırrı çözülemiyor! 4 asırlık camide...Sırrı çözülemiyor! 4 asırlık camide...Samsun'daki 4 asırdır ayakta duran ve yapımında çivi kullanılmayan Bekdemir Camisi'nin içerisinde bulunan kök boyadan yapılmış saat şeklindeki figürün sırrı çözülemiyor.
Ayakkabılık yüzünden kardeşini öldürdü!Ayakkabılık yüzünden kardeşini öldürdü!Şanlıurfa’da ayakkabılıktaki yer kavgasında 32 yaşındaki abi, 25 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Sahte polisi yalanı yakalattı!Sahte polisi yalanı yakalattı!Hakkında çok sayıda arama kararı olan polis x-ray cihazından geçtikten sonra yakayı ele verdi...
  • Pes artık! Otobüsü 5 yaşındaki çocuğa kullandırdı20 Aralık 2017 Çarşamba 12:10
  • Gözü gibi baktığı atına her gün bunu yapıyor20 Aralık 2017 Çarşamba 11:57
  • 150 lira için öldürdü20 Aralık 2017 Çarşamba 11:45
  • Fahreddin Paşa Medine'yi savunup İngiliz'e vermedi20 Aralık 2017 Çarşamba 11:45
  • Tarihi yanlışlık göçe neden oldu20 Aralık 2017 Çarşamba 11:44
  • Turizm cennetinde çöp rezaleti!20 Aralık 2017 Çarşamba 11:13
  • 3. kez yakalanan sürücüden şok sözler!20 Aralık 2017 Çarşamba 10:47
  • Gazze'de 430 yıllık Osmanlı evi restorana dönüştü20 Aralık 2017 Çarşamba 10:39
  • Taksim Meydanı’nda yürek burkan görüntü20 Aralık 2017 Çarşamba 10:24
  • 23 yıldır aranıyordu, yakalandı!20 Aralık 2017 Çarşamba 10:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri