İlk iş gününde hayatını kaybetti

Olay, Yıldırım'a bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Ahmad Alhamd (27), sıvacı olarak bir inşaatta işe başladı. 5. kattaki el arabasını sırtı dönük şekilde bir üste çıkaran Alhamd, asansör boşluğunu fark etmedi. Bu sırada ayağını boşa atan Alhamd, el arabasıyla birlikte 6. kattan düştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları müdahalede gencin öldüğünü tespit etti.

Yakınlarına acı haber verildi

Öte yandan Alhamd'ın ölüm haberini yakınlarına olay yerinde bulunan ve Arapça bilen bir kişi verdi. Suriyeli gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.