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Kocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı!

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Kocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı!
Fenerbahçe, Süper Lig'de büyük bir sıçrama yaparak liderlik koltuğuna göz dikerken, transfer için de kolları sıvadı.
Kocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı! Kocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı! Kocaman'ın transfer raporu ortaya çıktı!

Başkan Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek konusunda kararsız kalındığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısı için defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği de ifade edildi.

Bu arada Medipol Başakşehir forması giyen Fransız Gael Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe ile görüştüğü de ortaya çıktı. Ancak sol bekte yer alan tecrübeli futbolcunun yıllık 3.5 milyon Euro istemesi yüzünden transferinden vazgeçildiği ifade edildi. Clichy'nin, Medipol Başakşehir'de yıllık 2.5 milyon Euro forma giydiği bildirildi. Van Persie'nin, ABD'ye gitmesi halinde eli rahatlayacak olan yönetimin, transfer yapmamayı da gündemine aldığı ifade edildi.

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