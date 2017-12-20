Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!

ABD başkanı Trump'a Tokatlı öğrenciler ingilizce dersinde Kudüs mektubu yazdı...

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı açıklamasına bir tepki de Tokat'taki ortaokul öğrencilerinden geldi. Öğrenciler İngilizce dersinde, Trump'a Kudüs tepkilerini dile getirdiği mektuplar yazdı.

Tokat Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, içeriği barış ve sevgiyle dolu ilk İngilizce mektuplarını ABD Başkanı Trump'a 'Kudüs' kararıyla ilgili olarak yazdı. 5/C sınıfı öğrencileri ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs" kararına karşı "Think Again President Trump", "Tekrar düşün Başkan Trump" mesajı verdi. İngilizce öğretmeni Esma Derelidağ, öğrencilerine 'İngilizce olarak kime mektup yazmak istersiniz?' şeklindeki mini anketine öğrencilerin seslerini duyurmak ve barış mesajı vermek için ABD Başkanı Donald Trump'a yazmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin bu istediği severek yerine getirdiğini ifade eden Derelidağ, "Öğrencilerim hiçbir zaman saygı ve sevgi çerçevesinden çıkmadılar. Belki öfkeli olmalarına rağmen tüm güzel insani duygularını korudular. Barış mesajı vererek hepimizin kardeş olduğunu yazdılar. Trump'un Kudüs kararını yeniden düşünmesi gerektiğini söylediler. Herkes gibi bu karar çocukları da üzdü çünkü. El ele tutuşmamız gerektiğini dünya barışında hepimizin katkıda bulunması gerektiğini çocukların ağlamaması anne ve babaların ağlamaması gerektiğini söylediler" dedi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Öğrencilerden Elçin Naz Ateş mektubunda "Sayın Donald Trump, hepimiz kardeşiz. Birbirimizi sevelim, birbirimizde saygı duyalım. Kudüs, İsrail'in başkenti olmamalı. Bunu istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Barış dolu bir dünya istiyoruz. Savaşlarda çocuklar ölmemeli. Çocuklar ağlamamalı, anneler ve babalar ağlamamalı. Haydi dünya barışı için çalışalım. Türkiye'den çocuklar" sözlerine yer verdi.

Öğrenciler yazdıkları mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a posta yolu ile yollayacak.