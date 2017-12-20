20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 110.508 0.30
  • Altın: 155,816 0.15
  • Dolar: 3,8287 -0.19
  • Euro: 4,5340 -0.02

Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!

»
ABD başkanı Trump'a Tokatlı öğrenciler ingilizce dersinde Kudüs mektubu yazdı...
Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!
Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu! Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu! Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı açıklamasına bir tepki de Tokat'taki ortaokul öğrencilerinden geldi. Öğrenciler İngilizce dersinde, Trump'a Kudüs tepkilerini dile getirdiği mektuplar yazdı.

Tokat Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, içeriği barış ve sevgiyle dolu ilk İngilizce mektuplarını ABD Başkanı Trump'a 'Kudüs' kararıyla ilgili olarak yazdı. 5/C sınıfı öğrencileri ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs" kararına karşı "Think Again President Trump", "Tekrar düşün Başkan Trump" mesajı verdi. İngilizce öğretmeni Esma Derelidağ, öğrencilerine 'İngilizce olarak kime mektup yazmak istersiniz?' şeklindeki mini anketine öğrencilerin seslerini duyurmak ve barış mesajı vermek için ABD Başkanı Donald Trump'a yazmak istediklerini söyledi. Öğrencilerin bu istediği severek yerine getirdiğini ifade eden Derelidağ, "Öğrencilerim hiçbir zaman saygı ve sevgi çerçevesinden çıkmadılar. Belki öfkeli olmalarına rağmen tüm güzel insani duygularını korudular. Barış mesajı vererek hepimizin kardeş olduğunu yazdılar. Trump'un Kudüs kararını yeniden düşünmesi gerektiğini söylediler. Herkes gibi bu karar çocukları da üzdü çünkü. El ele tutuşmamız gerektiğini dünya barışında hepimizin katkıda bulunması gerektiğini çocukların ağlamaması anne ve babaların ağlamaması gerektiğini söylediler" dedi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Öğrencilerden Elçin Naz Ateş mektubunda "Sayın Donald Trump, hepimiz kardeşiz. Birbirimizi sevelim, birbirimizde saygı duyalım. Kudüs, İsrail'in başkenti olmamalı. Bunu istemiyoruz, savaş istemiyoruz. Barış dolu bir dünya istiyoruz. Savaşlarda çocuklar ölmemeli. Çocuklar ağlamamalı, anneler ve babalar ağlamamalı. Haydi dünya barışı için çalışalım. Türkiye'den çocuklar" sözlerine yer verdi.

Öğrenciler yazdıkları mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a posta yolu ile yollayacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!ABD başkanı Trump'a Tokatlı öğrenciler ingilizce dersinde Kudüs mektubu yazdı...
Ölümle pençeleşen bebeğe teşhis konulamıyorÖlümle pençeleşen bebeğe teşhis konulamıyorBursa'da ölümle pençeleşen 4 aylık bebeğe 3 aydır teşhis konulamıyor.
Balıkesir'de korkutan depremBalıkesir'de korkutan depremBalıkesir'in Kepsut ilçesinde saat 21.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kamyonet, kamyona çarptı: 1 yaralıKamyonet, kamyona çarptı: 1 yaralıAdana'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı.
Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu gözaltına alındıBaba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu gözaltına alındıÖzbekistan uyruklu Ulugbek Zakirov, Sarıyer'deki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Karısının sevgilisine kadın elbisesi giydirip...Karısının sevgilisine kadın elbisesi giydirip...Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan F.A. (34), sosyal medyadan tanışarak 1 yıl birlikte olduğu E.D. (27) adlı kadının eşi B.D.'nin tecavüzüne uğradığını iddia etti.
  • 30 bin TL'lik 'bedava tatil' tuzağı!19 Aralık 2017 Salı 12:40
  • 401 numarada cinayet! 'Bir sürü mağdur kadın vardı'19 Aralık 2017 Salı 11:21
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!19 Aralık 2017 Salı 10:32
  • Genç kızlara iğrenç tuzak! Senetle fuhuş...19 Aralık 2017 Salı 10:29
  • Defineciler faka bastı!19 Aralık 2017 Salı 10:27
  • Vahşet! Kılıçla öldürülen kız parkda bulundu19 Aralık 2017 Salı 10:09
  • Beşiktaş'ta metro çalışmaları sırasında bulundu!18 Aralık 2017 Pazartesi 11:46
  • Gaziantep'te korkutan fabrika yangını18 Aralık 2017 Pazartesi 01:11
  • İstanbul’da hava trafiğine yağmur engeli18 Aralık 2017 Pazartesi 01:10
  • Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı18 Aralık 2017 Pazartesi 01:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri