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Taşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılar

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Taşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılar
Taşeron düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken uyanıklar harekete geçerek soru bankaları yayımlamaya başladı.
Taşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılar Taşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılar Taşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılar

Taşeronların kadroya geçişine ilişkin hükümette çalışmalar devam ederken ve henüz tasarısı bile ortaya çıkmamışken kadroya geçiş sınavına yönelik uyanıklar harekete geçerek soru bankaları yayımlamaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu daha önce yaptığı açıklamada taşeron çalışanlar için bir sınav yapılacağını ancak bunun bir KPSS gibi olmayacağını İŞKUR tarafından yapılacağını söylemişti.

İŞKUR YAPACAK

Sarıeroğlu, “Kamuda şu anda işçi olarak girişte İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor, bir sınav şekli var, ama bu sınav şekli böyle çok kuralları ağır bir sınav değil. Ama bu kadar KPSS’yle herkesin girdiği bir memuriyet ya da kamuda çalışma imkanı varken toplum vicdanını da düşünerek böyle bir ara mekanizma koyacağız, bu sınavdan sonra da herkesin geçişini sağlamış olacağız” demişti. Sınavın yapılan işle ilgili olacağını belirten Sarıeoğlu, “Sınav, şu anda kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür. Zaten bundan sonra da biliyorsunuz taşeron uygulaması kalmayacağı için artık biz İşkur aracılığıyla Maliye Bakanlığımızın vereceği vizeyle kadrolu işçilerin alımını yapacağız ve burada da zaten halihazırdaki mevzuatımızda bir sınav kriteri var. Ama bu sınav böyle KPSS falan gibi bir sınav değil. Şartları gayet yapılacak işle alakalı olarak basit” diye konuşmuştu.

SORU BANKASI UYANIKLIĞI

İşte bu sınava ilişkin açıklamalar hemen bir kısım ‘uyanık’ları harekete geçirdi. Ve Aralık 2017 baskı tarihiyle bir çok soru bankası kitabı basıldı. Bunların başında Data Yayınları’nın Aralık 2017’de bastığı 2018 Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Sınav Hazırlık Kitabı, Yargı Yayınları’nn Taşerondan Kadroya Geçiş Sınavlarına Yönelik Mülakat ve Yazısı Sınav Hazırlık Kitabı, Yediiklim Yayınları’nın Taşeron İşçiler İçin Kadroya Geçiş Yazılı Sınavlarına Hazırlık, Lider Yayınları’nın Taşerondan Kadroya Geçiş Sınavlarına Yönelik Mülakat ve Yazılı Sınav Hazırlık geliyor.

KAYNAKHÜRRİYET

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