Fransız makamlarından 3 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşı R.M isimli kadının 2 erkek ve 1 kız çocuğuyla terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi verildi. Polis yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli R.M, eşi F.P ve 2'si erkek 1'i kız çocuğuyla Fransa'ya gidecekleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.
20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda DEAŞ operasyonu
Fransız makamlarından 3 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşı R.M isimli kadının 2 erkek ve 1 kız çocuğuyla terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi verildi. Polis yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli R.M, eşi F.P ve 2'si erkek 1'i kız çocuğuyla Fransa'ya gidecekleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.
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