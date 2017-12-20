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Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak!

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Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak!
Göztepe'nin tecrübeli sağ beki Sabri Sarıoğlu pazar günü, 15 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a rakip olacak.
Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak! Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak! Sabri 15 yıl sonra Galatasaray'a rakip olacak!

Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetle müthiş bir çıkış yakalayan ve zirve yarışına ortak olan Göztepe'yi Galatasaray heyecanı sardı. İlk yarının son maçında pazar günü Türk Telekom Stadı'nda renktaşı sarı-kırmızılılara konuk olacak.

Göztepe, İstanbul ekibiyle tam 5 bin 365 gün sonra karşı karşıya gelecek. Son olarak 2002-03 sezonunda 18 Nisan 2003 tarihinde Galatasaray ile kozlarını paylaşan Göztepe, İzmir'deki maçta rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. O sezon küme düşen İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'ndaki müsabakayı da 3-1 kaybetti. Göztepe, Galatasaray'ı ise en son 2001-02 sezonunda yenmeyi başardı. O yıl Göztepe taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı Tayfun ve Mustafa Özkan'ın golleriyle 2-0 deviren sarı-kırmızılılar önemli bir galibiyete imza atmıştı.

SABRİ İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Göztepe'nin tecrübeli sağ beki Sabri, pazar günü yıllarca formasını giyip kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a rakip olacak. 2002 yılından bu yıla kadar kadar profesyonel kariyerinin 15 senesini altyapısından çıktığı Galatasaray'da geçiren 33 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez yetiştiği takımının karşısına farklı formayla çıkacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın 5 haftadır 11'e almadığı Sabri'nin karşılaşmaya yine yedek başlaması bekleniyor. Deneyimli sağ bekin maçın gidişatına göre görev yapacağı bildirildi.

PRİM DOPİNGİ

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle zirveye göz kırpan Göztepe'de futbolcular adeta prim zengini oldu. Sergilenen müthiş performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan oyuncular 20'şer bin TL olan galibiyet primleriyle ceplerini doldurdu. Göztepe'nin yıldızları sadece son 4 galibiyet için 80'er bin TL prim aldı. Göztepe, galibiyet başına 670 bin Dolar, beraberlik başına da 335 bin Doları kasasına koymaya hak kazanırken bu sezon 16 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı.

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