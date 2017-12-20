20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 110.281 0.09
  • Altın: 155,644 0.04
  • Dolar: 3,8312 -0.12
  • Euro: 4,5393 0.10

Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler!

»
Bursa'da, trafik sigortası bulunmayan aracını bağlatmamak için 50 lira rüşvet verme girişiminde bulunması nedeniyle yargılanan sürücü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler!
Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler! Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler! Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler!

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz sanık 34 yaşındaki  Metin G. ve müşteki polis memuru 43 yaşındaki Mehmet Yılgın, tanık polisler Ayşenur A. ile Ramazan K. katıldı. Müşteki polis memuru Mehmet Yılgın, duruşmadaki ifadesinde, olay günü merkez Osmangazi ilçesi Acemler'de kamyonlar ve ağır tonajlı araçlara yönelik trafik uygulaması yaptıkları sırada sanık Metin G'nin, ters yönden İzmir yoluna çıktığını söyledi.

"RUHSATI ARACIN TORPİDOSUNA BIRAKTI"

Sürücüye, ters yönden geldiği için ceza yazıldığını ve evraklarını sorguladığını belirten Yılgın, şöyle konuştu:

"Sanığın aracının sigortası yoktu, 15 dakika vereceğimi söyledim sigorta yaptırsın diye. 'Bakayım ruhsatın arasında olması lazım.' diyerek benden evrakları istedi. Elini cebine soktu, yan döndü ruhsatı kontrol eder gibi para koydu arasına ve ruhsatı benim aracımın torpidosuna bıraktı. 'Hallettim ben, emanet orada.' dedi. Ruhsata baktım, 50 lira vardı içinde. Bu paranın ne olduğunu sorunca da 'İdare edin, İstanbul'a gideceğim.' dedi. Yaptığının ayıp ve suç olduğunu söyleyip evrakı ve şahsı tuttuk, şikayetçiyim."

Duruşmada olayı anlatan diğer polis memuru Ayşenur A. ise "Sanık Metin G. evrakı isteyince geri verdik, sonra tekrar evrakı 'Ben hallettim.' deyip şefime verdi. Şefim de evrakın içinde 50 lira olduğunu gördü, bunun üzerine şahsa rüşvetten işlem yapılacağını anons geçtik. Sanığa da söyledik durumu, ekip çağırdık işlem yapması için." şeklinde bilgi verdi.

Sanık Metin G. ise "O parayı rüşvet için vermedim, ağabeyim koymuş önceden. Başka bir diyeceğim yoktur." ifadelerini kullandı.

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığa, "kamu görevlisine rüşvet teklif etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler!Polise rüşvet teklif ettiğine pişman ettiler!Bursa'da, trafik sigortası bulunmayan aracını bağlatmamak için 50 lira rüşvet verme girişiminde bulunması nedeniyle yargılanan sürücü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!Tokatlı öğrencilerden Trump'a Kudüs mektubu!ABD başkanı Trump'a Tokatlı öğrenciler ingilizce dersinde Kudüs mektubu yazdı...
Ölümle pençeleşen bebeğe teşhis konulamıyorÖlümle pençeleşen bebeğe teşhis konulamıyorBursa'da ölümle pençeleşen 4 aylık bebeğe 3 aydır teşhis konulamıyor.
Balıkesir'de korkutan depremBalıkesir'de korkutan depremBalıkesir'in Kepsut ilçesinde saat 21.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kamyonet, kamyona çarptı: 1 yaralıKamyonet, kamyona çarptı: 1 yaralıAdana'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı.
Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu gözaltına alındıBaba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu gözaltına alındıÖzbekistan uyruklu Ulugbek Zakirov, Sarıyer'deki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
  • Karısının sevgilisine kadın elbisesi giydirip...19 Aralık 2017 Salı 14:21
  • 30 bin TL'lik 'bedava tatil' tuzağı!19 Aralık 2017 Salı 12:40
  • 401 numarada cinayet! 'Bir sürü mağdur kadın vardı'19 Aralık 2017 Salı 11:21
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!19 Aralık 2017 Salı 10:32
  • Genç kızlara iğrenç tuzak! Senetle fuhuş...19 Aralık 2017 Salı 10:29
  • Defineciler faka bastı!19 Aralık 2017 Salı 10:27
  • Vahşet! Kılıçla öldürülen kız parkda bulundu19 Aralık 2017 Salı 10:09
  • Beşiktaş'ta metro çalışmaları sırasında bulundu!18 Aralık 2017 Pazartesi 11:46
  • Gaziantep'te korkutan fabrika yangını18 Aralık 2017 Pazartesi 01:11
  • İstanbul’da hava trafiğine yağmur engeli18 Aralık 2017 Pazartesi 01:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri