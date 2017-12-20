20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Film gibi hırsızlık! Önce lastiği patlattılar...

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Gaziantep'te bankadan kredi çeken vatandaşı, aracının lastiğini patlatarak ve camını kırarak uzaklaştıran çete, parayı çalarak kayıplara karıştı.
Film gibi hırsızlık! Önce lastiği patlattılar...
Film gibi hırsızlık! Önce lastiği patlattılar... Film gibi hırsızlık! Önce lastiği patlattılar... Film gibi hırsızlık! Önce lastiği patlattılar...

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Nizip ilçesine gelen hırsızlık çetesi, bankaların çevrelerini dolaşarak keşifte bulundu. Düğün hazırlığı için bankadan kredi çeken 22 yaşındaki Ahmet Barış Aksoy'u hedef alan çete, yaklaşık 10 gün önce bankadan 42 bin TL para çeken Aksoy'u takip etmeye başladı.

İddiaya göre, Ahmet Barış Aksoy parasını alarak aracına bindi. Aracın lastiğini patlatan şahıslar tarafından durdurulan Aksoy, lastiğin patladığı söylenince aracını park etti. Bu esnada aracın arkasında bulunan bir kişi cama taş atarak kaçmaya başlayınca sürücü Ahmet Barış Aksoy da şahsın peşine takıldı. Bu sırada pusuda bekleyen diğer şüpheli ise kapıları açık olan aracın içerisinden yüklü miktardaki parayı aldı. 

Şahıslar ortadan kaybolurken, tekrar aracının yanına gelen mağdur Ahmet Barış Aksoy, parayı yerinde bulamayınca olayın tuzak olduğunu ve parasının çalındığını fark etti.

Önce güvenlik kameraları sonra ise polise yakalandı

Aksoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, güvenlik kameralarını izleyerek şahısların toplam 4 kişi olduğunu belirledi. Hırsızlık olayının organize bir şekilde işlendiğini tespit eden ekipler, izlenen güvenlik kameralarındaki zanlıların kimliklerini belirlemeye çalıştı. Şahısların Adana’da ikamet ettiklerini öğrenen ekipler, Adana Asayiş Şubesi ekipleri ile birlikte düzenlediği ortak operasyonda araçtan parayı alarak kaçan 20 yaşındaki Fırat A.'yı yakaladı. Gözaltına alınarak Nizip'e getirilen zanlı suçunu itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis ekipleri, kimliğini belirlediği diğer 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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