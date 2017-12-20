20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:18Öğle 13:09İkindi 15:25Akşam 17:46Yatsı 19:13
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 110.508 0.30
  • Altın: 155,816 0.15
  • Dolar: 3,8287 -0.19
  • Euro: 4,5340 -0.02

Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da orada

»
Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da orada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediği Afrin sınırında hazırlıklar son hız devam ediyor. Bugün yine sınıra sevkiyat yapıldı.
Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da orada Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da orada Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da orada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde Afrin'deki terör örgütü YPG'nin yapılanmasına karşı Türkiye'nin her türlü tedbiri alacağına yönelik vurgusu sonrası tüm gözler Afrin'e çevrildi.

İHA'LAR KEŞİF YAPIYOR

İHA’lar, Cerablus, El Bab ve İdlip gibi Mehmetçiğin görev yaptığı çatışmasızlık bölgelerinde sürekli keşifler yaparken son günlerde Afrin üzerinde keşif yoğunluğu yaşanıyor.

HAZIR OL EMRİ

Sınır hattındaki askerlere Afrin'de YPG'ye karşı operasyon için "hazır ol" talimatı verildi. Zırhlı birliklerin ön planda olacağı operasyon öncesi Afrin-İdlib sınır hattına hakim olan 3 tepeye güvenlik noktası kuruldu, 9 tepeye daha güvenlik noktası kurma çalışmalarına hız verildi. 

'ÖLÜM KALIM SAVAŞI OLACAK'
 
İstihbarat kaynaklarına göre ABD’nin sevkiyatlarıyla kente silah yığan YPG yönetimi ise ‘büyük savaşa hazırlık’ propagandasıyla teröristleri motive ediyor. Türkiye’nin operasyonunun örgüt için ‘ölüm kalım savaşı’ olacağı anlatılıyor.

DUVARIN BİR KISMI KALDIRILDI

İnşasına 2015’te başlanan Suriye sınırı güvenlik duvarının Afrin'e yakın bir bölümü kaldırıldı. Bu gelişmenin büyük araçların geçişi için yapıldığı ileri sürülüyor.

ZIRHLI BİRLİKLER İSKENDERUN'A ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen üzerlerinde obüs topları ve zırhlı taşıtların bulunduğu askeri araç konvoyu, Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti. 

BOLU KOMANDO BUGÜN ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar İskenderun Garı'na ulaştı.

TSK’nın Bolu 2. Komando Tugayı'ndan çıkan 30 askeri araç ve malzeme demiryolu ile Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi. Demiryolu ile nakledilen askeri araç ve malzemeler vagonlar ile İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. Yaklaşık 70 askerin de bulunduğu askeri araçlar, vagonlardan indirilerek alınan güvenlik önlemleri ile konvoy halinde yola çıktı. Askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi.

Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'da bulundu! Değeri dudak uçuklatıyorAnkara'da bulundu! Değeri dudak uçuklatıyorAnkara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaklaşık 500 yıllık antika halıyı 3 milyon dolara satmak isteyen şüpheliyi gözaltına aldı.
İş dünyasında 'taşeron' kaygısı!İş dünyasında 'taşeron' kaygısı!TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden taşerona kadro uygulamasının olumsuzluklarına dikkat çekti.
Güvenlikte 'drone savar' dönemiGüvenlikte 'drone savar' dönemiSon dönemde sayıları hızla artan ve kötü niyetli kullanımlarla birer tehdide dönüşebilen 'drone'lara karşı tedbirler çeşitlenerek yaygınlaşıyor.
Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da oradaSınırda sıcak anlar! Bolu komando da oradaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediği Afrin sınırında hazırlıklar son hız devam ediyor. Bugün yine sınıra sevkiyat yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda DEAŞ operasyonuSabiha Gökçen Havalimanı'nda DEAŞ operasyonuİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda DEAŞ'a katılacağı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Taşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılarTaşeronda büyük uyanıklık! Şimdiden başladılarTaşeron düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken uyanıklar harekete geçerek soru bankaları yayımlamaya başladı.
  • At eti rezaleti!20 Aralık 2017 Çarşamba 14:31
  • Türkiye'den ABD'ye vize cevabı!20 Aralık 2017 Çarşamba 14:28
  • FETÖ firarisi Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararı20 Aralık 2017 Çarşamba 14:19
  • Uber ile ilgili karar verildi!20 Aralık 2017 Çarşamba 14:10
  • FETÖ'nün kadınlardan sorumlu 'il imamı' tutuklandı20 Aralık 2017 Çarşamba 14:05
  • 5 yıldır kayıp olan kız nerede? FETÖ parmağı...20 Aralık 2017 Çarşamba 14:00
  • Su ısıtıcısına dokundu, hayatını kaybetti20 Aralık 2017 Çarşamba 13:35
  • Tarihi cami kültür varlığı olarak tescillendi20 Aralık 2017 Çarşamba 13:24
  • Taksim'deki yılbaşı kutlamaları için flaş karar!20 Aralık 2017 Çarşamba 13:19
  • Yeni doğan bebeği çantanın içine bırakıp...20 Aralık 2017 Çarşamba 13:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri