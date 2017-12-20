Sınırda sıcak anlar! Bolu komando da orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediği Afrin sınırında hazırlıklar son hız devam ediyor. Bugün yine sınıra sevkiyat yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde Afrin'deki terör örgütü YPG'nin yapılanmasına karşı Türkiye'nin her türlü tedbiri alacağına yönelik vurgusu sonrası tüm gözler Afrin'e çevrildi.

İHA'LAR KEŞİF YAPIYOR

İHA’lar, Cerablus, El Bab ve İdlip gibi Mehmetçiğin görev yaptığı çatışmasızlık bölgelerinde sürekli keşifler yaparken son günlerde Afrin üzerinde keşif yoğunluğu yaşanıyor.

HAZIR OL EMRİ

Sınır hattındaki askerlere Afrin'de YPG'ye karşı operasyon için "hazır ol" talimatı verildi. Zırhlı birliklerin ön planda olacağı operasyon öncesi Afrin-İdlib sınır hattına hakim olan 3 tepeye güvenlik noktası kuruldu, 9 tepeye daha güvenlik noktası kurma çalışmalarına hız verildi.

'ÖLÜM KALIM SAVAŞI OLACAK'



İstihbarat kaynaklarına göre ABD’nin sevkiyatlarıyla kente silah yığan YPG yönetimi ise ‘büyük savaşa hazırlık’ propagandasıyla teröristleri motive ediyor. Türkiye’nin operasyonunun örgüt için ‘ölüm kalım savaşı’ olacağı anlatılıyor.

DUVARIN BİR KISMI KALDIRILDI

İnşasına 2015’te başlanan Suriye sınırı güvenlik duvarının Afrin'e yakın bir bölümü kaldırıldı. Bu gelişmenin büyük araçların geçişi için yapıldığı ileri sürülüyor.

ZIRHLI BİRLİKLER İSKENDERUN'A ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden kente gelen üzerlerinde obüs topları ve zırhlı taşıtların bulunduğu askeri araç konvoyu, Hassa ilçesindeki Suriye sınırı istikametine hareket etti.

BOLU KOMANDO BUGÜN ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar İskenderun Garı'na ulaştı.

TSK’nın Bolu 2. Komando Tugayı'ndan çıkan 30 askeri araç ve malzeme demiryolu ile Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi. Demiryolu ile nakledilen askeri araç ve malzemeler vagonlar ile İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. Yaklaşık 70 askerin de bulunduğu askeri araçlar, vagonlardan indirilerek alınan güvenlik önlemleri ile konvoy halinde yola çıktı. Askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi.

Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.