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Güvenlikte 'drone savar' dönemi

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Güvenlikte 'drone savar' dönemi
Son dönemde sayıları hızla artan ve kötü niyetli kullanımlarla birer tehdide dönüşebilen 'drone'lara karşı tedbirler çeşitlenerek yaygınlaşıyor.
Güvenlikte 'drone savar' dönemi Güvenlikte 'drone savar' dönemi Güvenlikte 'drone savar' dönemi

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahı "Drone Savar"ı üreten Aytekin Güçlü, zaman zaman kritik altyapı ve tesislere "bombalı drone saldırısı yapılacağı" istihbaratı alındığını, bunun üzerine istihbarata konu sektörlerden yoğun talepler geldiğini söyledi.

Yüksek yerlilik avantajı müşterilere yansıtılıyor

Aytekin Güçlü, Drone Savar'ı, müşterilerin talepleri, teknolojik ilerleme ve drone sistemlerinin sahip oldukları kabiliyetleri göz önünde bulundurarak sürekli geliştirdiklerini söyledi.
 
Güçlü, şöyle konuştu:

Sınır hattında terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılan 4. versiyon Drone Savar silahımız, bilinen tüm drone'lar üzerinde etkili. Ülkemizin içinden geçtiği süreçler ve terör örgütlerinin kabiliyetleri göz önünde alındığında elimizden gelenin en iyisini yapmak kaidesiyle kolluk kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerine katkı için çalışıyoruz. Yüksek yerlilik oranıyla yakaladığımız fiyat avantajını müşterilerimizle paylaşıyoruz.
 
Yerli ürün kataloğuna giriyor

Güçlü, Drone Savar'ın Türk Savunma Sanayii Ürünleri Kataloğu'nda yer alması için Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) davet aldıklarını bildirdi.

Bu gelişmenin, ürünün ihracına yönelik çalışmalara olumlu katkı vereceğine işaret eden Güçlü, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Harp Arge'nin Drone Savar ürünü ile SSM Kataloğu'nda yer alacağını söyledi.
 
Geliştirme çalışmalarına "tam gaz" devam

Aytekin Güçlü, kuruluş amaçları doğrultusunda bütün gelirlerini Ar-Ge'ye kanalize ettiklerini belirtti.
 
Devlet destekli geliştirmeyi planladıkları "sabit drone savar istasyonları"nı bugüne kadarki teknolojik bilgi ve birikimi kullanarak üretmeyi hedeflediklerini anlatan Güçlü, şunları kaydetti:

Sabit drone savar istasyonları, 15 kilometreden drone'ları bertaraf edebilecek 2 eksen motorize, termal ve elektro optik kamera destekli bir drone avcı silahı olarak tasarlanmaktadır. Şirketimiz herhangi bir sözleşme olmasa dahi, operasyon gücümüz olan sahadaki askeri personellerimizden gelen tüm talepleri değerlendirerek çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda komando timlerinden gelen terörist algılama sistemi X Projesi'ni geliştirmekteyiz.

İlk testleri Şemdinli'de yapılan X, talep edilen geliştirmeler doğrultusunda mobil yazılım altyapısı ve mikro radarlar eklenerek arazide vurucu timlerimizin kabiliyetini artıracaktır. Şirketimizin butik yapısı ve alanında uzman mühendisleriyle üzerinde çalıştığı bir proje de zırhlı araçlara destek olacak 8 tekerlekli, 500 kilogram ağırlığında bir insansız kara aracıdır. Şu ana kadar tüm kara robotlarında kullanılabilecek robot otomasyon yazılım altyapısını tamamlamış bulunmaktayız. 2018 yılı 2. çeyreğinde ilk saha testlerini yapmayı planlıyoruz. Projemiz zırhlı birlikler için 5 kilometrelik çapta tehdit değerlendirmesi yapacak ve gerektiğinde düşmana ateş gücüyle karşılık verebilecektir.

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