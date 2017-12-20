20 Aralık 2017 Çarşamba2 R.Ahir 1439
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Dünyayı sarsan iddia! Onu deniyorlar

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Japon Asahi gazetesinde bugün yayınlanan bir raporda, Kuzey Kore’nin uzun menzilli balistik füzelere şarbon yüklemeye yönelik testlere başladığı bilgisi yer aldı.
Dünyayı sarsan iddia! Onu deniyorlar
Dünyayı sarsan iddia! Onu deniyorlar Dünyayı sarsan iddia! Onu deniyorlar Dünyayı sarsan iddia! Onu deniyorlar

Gazete, Güney Kore’nin istihbarat servisiyle bağlantılı ve kimliği gizli tutulan bir kaynağa dayanarak, Pyongyang tarafından yapılan testleri, füzeler atmosfere çıkıp tekrar indiği esnada, ortaya çıkan çok yüksek derecedeki sıcaklığa şarbonun dayanıp dayanamayacağından emin olmak için yaptıkları bilgisini verdi. 


 

 

DAHA ÖNCE GELİŞTİRİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Seul, daha önce Pyongyang’ın 2 bin 500 ila 5 bin ton kimyasal silaha sahip olduğunu, Pyongyang’daki Biyoteknoloji Enstitüsü’nde şarbon, çiçek hastalığı, kolera ve veba dahil çeşitli patojenlerin geliştirildiği iddia etmişti.

Asahi gazetesi söz konusu raporu, Beyaz Saray tarafından yayınlanan, ‘Kuzey Kore füzeyle fırlatılabilecek kimyasal ve biyolojik silahların peşinde’ ifadelerinin yer aldığı yeni ulusal güvenlik stratejisi belgesinin yayınlanmasından birkaç gün sonra yayınladı.

Gazete, haberde şu ifadelere yer verdi, ''Halkını aç bırakan Kuzey Kore rejimi, ülkemiz için tehlike oluşturabilecek nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara yüz milyonlarca dolar harcadı.''

Pyonyang, geçtiğimiz ay ABD'nin tüm alanlarını kapsayacak balistik füzeyi test ettikten sonra, nükleer gücünü kurma sürecinin tamamladığını açıklamıştı.

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