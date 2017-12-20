Peskov: İsrail-Filistin krizini ne Rusya ne ABD...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin İsrail-Filistin krizini çözemeyeceğini, çözüm için İsrail ve Filistin'in anlaşması gerektiğini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, "İsrail-Filistin krizini ne Rusya ne de ABD çözebilir. Ancak Rusya, gerek İsrail ve Filistin ile ikili temaslar gerekse de çok taraflı formatlar çerçevesinde bilindik politikasını sürdürerek krizin çözümüne katkıda bulunabilir" dedi.





'GERİLİMİ YÜKSELTECEK ADIMLARDAN KAÇINILMALI'

Peskov, "En önemli husus, uluslararası toplumda bölünmeye ve taraflar arasında gerilimin yükselmesine yol açabilecek adımlarından kaçınmaktır" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında yıl sonuna kadar İsrail ve Filistin liderleriyle ikili görüşme bulunmadığını da belirtti.

'RUSYA, YAPTIRIM İHTİMALİNE KARŞI SAVUNMA TEDBİRLERİ ALIYOR'

Öte yandan Peskov, Rusya'nın ulusal çıkarlarını korumak için ABD ve diğer ülkelerin olası yeni yaptırımlarına karşı savunma tedbirleri hazırladığını ve aldığını kaydetti.