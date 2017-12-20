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İşte FETÖ'nün YTÜ yapılanmasında istenen ceza

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FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi yapılanmasına ilişkin 23 sanığın yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı 22 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İşte FETÖ'nün YTÜ yapılanmasında istenen ceza
İşte FETÖ'nün YTÜ yapılanmasında istenen ceza İşte FETÖ'nün YTÜ yapılanmasında istenen ceza İşte FETÖ'nün YTÜ yapılanmasında istenen ceza

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 13 tutuklu sanık, 1 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.Duruşma, mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başladı.Mahkeme heyeti, sanıklardan Salih Demirel hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkmesi'nde görülen dava ile bu davanın birleştirilmesine karar vererek ve sanık hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasına karar verdi.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı Aydın Boztaş, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek, mütalaasını okudu.Mütalaada, terör örgütü FETÖ'nün yapısı ve kuruluşuna ilişkin bilgiler ve 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç anlatıldı.

FETÖ'nün üniversite ve akademik yapılanmasına ilişkin bilgilere de yer verilen mütalaada, YTÜ'de akademisyen ya da memur sıfatıyla kamu görevi ifa eden sanıklar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, bir kısmının banka hesaplarında artış olduğu, bir kısmının da Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine dava açıldığı anımsatıldı.

Yapılan yargılama sonucunda, üniversitede akademisyen sıfatıyla kamu görevlisi olan 22 sanığın Bylock programını indirdiğini ve kullandığı tarihlere yer verilen mütalaada, sanıklar Abdullah Bal, Fatih (Fetullah) Karabiber, İbrahim Özbek, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Tamer Coşkun, Yusuf Duran, Mustafa Başıbüyük, Ergün Yaşar, İbrahim Eren, İbrahim Şener, Kürşat Hakan Oral, Muzaffer Aydın, Recep Uysal, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Harun Akif Kabuk, Mehmet Rıfat Kamber ve Bünyamin Yağcıtekin'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan heyet, sanıklara esas hakkındaki son savunmalarını yapmak üzere süre verilmesine, sağlık sorunları nedeniyle tutuklu sanık Selahattin Aydoğdu'nun adli kontrol ile tahliyesine karar verdi.

Diğer 12 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 14 Şubat 2018 tarihine erteledi.

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