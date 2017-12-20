AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal girişimi davasınad karar açıklandı. Silivri Ceza infaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların son savunmaları alındı. Mahkeme heyeti 15 sanığın yargılandığı davada karar için ara verdi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 2 binbaşının da aralarında bulunduğu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYORLARDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.Ayrıca bazı sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", bir kısımı hakkında da "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.